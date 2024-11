Deutschland liefert der Ukraine Tausende Kamikazedrohnen

Allerdings entscheidet über eine solche Lieferung ohnehin nicht der Bundestag, sondern der Sicherheitsrat der Bundesregierung . Und der wird von Kanzler Scholz geleitet. Es darf bezweifelt werden, ob Scholz seine Meinung in dieser Frage ändern wird.

Nach der Erlaubnis aus den USA könnten auch andere Verbündete bei der Lieferung von Waffen mit grösserer Reichweite nachziehen. Der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck erklärte am Sonntagabend in der ARD bereits, dass er als Kanzler Taurus liefern würde. Auch FDP und Union fordern dies schon länger. Die Liberalen wollten über die Frage im Bundestag abstimmen. Die Grünen hatten aber bereits signalisiert, dass sie ohne das Einverständnis des Koalitionspartners SPD einer Lieferung nicht zustimmen würden.

Im Frühjahr hatte eine t-online-Recherche offengelegt, dass die Steuerung der Marschflugkörper so komplex ist, dass Deutschland eine spezifische Anlage mitliefern müsse, um hohe und komplexe Datenmengen zu verarbeiten. Von denen hat Deutschland aber offenbar nur eine geringe Anzahl, sodass durch die Lieferung eine Sicherheitslücke in der Verteidigung entstehen würde. Das soll ein wesentlicher Grund für den Widerstand von Kanzler Scholz gewesen sein. Lesen Sie hier mehr dazu. Mit einer abgespeckten Funktion könnte die Waffe allerdings auch ohne die Anlage eingesetzt werden.

Taurus-Marschflugkörper: Die Bundesregierung hat eine Lieferung der Waffe an die Ukraine mehrmals ausgeschlossen.

Taurus-Marschflugkörper: Die Bundesregierung hat eine Lieferung der Waffe an die Ukraine mehrmals ausgeschlossen. Bild: Screenshot: YouTube

Taurus-Marschflugkörper (Archivbild): Bisher liefert Deutschland solche Waffen nicht in die Ukraine.

Taurus-Marschflugkörper (Archivbild): Bisher liefert Deutschland solche Waffen nicht in die Ukraine. Bild: keystone

Der «Mini-Taurus» wurde bereits in der Ukraine getestet und dort offenbar unter Realbedingungen weiterentwickelt. Ab Dezember soll dann die Auslieferung beginnen und mehrere Hundert Exemplare pro Monate umfassen.

Die Drohne kann aber auch andere Ziele angreifen. Mit ihr könnten «die ukrainischen Streitkräfte gegen russische militärische Hochwertziele wirken, zum Beispiel russische Gefechtsstände oder logistische Einrichtungen», so Verteidigungsminister Pistorius. Die Drohne soll deutlich günstiger sein als vergleichbare Modelle aus den USA oder Russland , die bis zu 100'000 Euro kosten.

Die Drohne schaue selbstständig auf die Gegend und erkenne anhand Tausender Wegmarken, wo sie sich befinde, berichtet ein Militärinsider der «Bild». Dadurch helfe sie «dem Bediener, auch bei widrigen Wetterbedingungen oder in zerbombten Gebieten weiter Kurs zu halten». Wenn der Drohnenpilot das Ziel anvisiert habe, fliege die Drohne selbstständig dorthin. Das funktioniere auch, wenn die Funkverbindung zum Soldaten bereits gestört sei.

Allerdings hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius bereits im Juli die Lieferung von 4000 sogenannten Strike-Drohnen verkündet. Nun kommt heraus: Das vereinbarte Modell HX-2 Karma ähnelt in seiner Funktionsweise dem Taurus und wird in der Branche offenbar bereits «Mini-Taurus» genannt, berichtet die «Bild».

Taurus-Marschflugkörper waren für den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bisher ein rotes Tuch: Der grüne Koalitionspartner sieht das anders, dennoch hat die Regierung bisher keine Lieferung der Langstreckenwaffen an die Ukraine genehmigt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Mullah will Atomwaffen +++ Hisbollah bestätigt Tod von bekanntem Mediensprecher

NBA-Schweizer George und Capela verlieren +++ ATP Finals bis 2030 in Italien

Viel Geld und Todesgefahr – das Wichtigste zum Mega-Fight Mike Tyson vs. Jake Paul

G20-Gipfel der «lahmen Enten» in Brasilien steht bevor

Der Zuckerhut wolkenverhangen, schwer bewaffnete Militärs an der Copacabana und aufgrund zusätzlicher Feiertage vergleichsweise entspannte Einwohner – so empfängt die brasilianische Metropole Rio de Janeiro die Teilnehmer des G20-Gipfels. Gastgeber und Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will den Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer bei dem zweitägigen Treffen ab Montag ein Bekenntnis zum Kampf gegen den Hunger und gegen den Klimawandel abringen.