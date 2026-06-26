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Selenskyj: Ukraine hat Putin Friedensvorschlag geschickt

Ukraine soll Putin Friedensvorschlag übermittelt haben

26.06.2026, 22:3426.06.2026, 22:35

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Vorschläge für Verhandlungen und eine Friedenslösung an Kriegsgegner Russland übermittelt. «Die Freunde von (Kremlchef Wladimir) Putin haben von uns gehört, dass ein Treffen und ein Ende des Kriegs möglich sind», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft.

Nähere Details gab er nicht bekannt. Vor Kurzem hatte der Machthaber in Belarus, Alexander Lukaschenko, über ein Treffen mit Abgesandten Selenskyjs berichtet. Lukaschenko gilt aussenpolitisch als engster Partner Putins.

Selenskyj nennt Drohnenangriffe «gerechte Antwort» auf Krieg

Zuletzt hatten Vertreter Russlands und der Ukraine im Februar unter US-Vermittlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten über ein Kriegsende verhandelt. Ergebnisse wurden damals nicht bekannt. Nach Beginn des von US-Präsident Donald Trump befohlenen Iran-Kriegs hat Washington seine Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg stark zurückgefahren.

Selenskyj lobte in seiner Rede den jüngsten Austausch von Kriegsgefangenen. Er erwarte weitere Austausche, sagte der Ukrainer und wiederholte auch die Forderung nach einem schnellen Kriegsende. Die Drohnenangriffe auf Ziele im russischen Hinterland bezeichnete Selenskyj als gerechte Antwort auf den von Moskau entfachten Krieg.

Seit mehr als vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen die von Putin befohlene Invasion. Dazu hat Kiew in den letzten Monaten verstärkt auf Drohnenangriffe gegen die Ölindustrie des Nachbarlandes gesetzt. (sda/dpa)

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