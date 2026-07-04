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Star-Wars-Soundtrack läuft am AfD-Parteitag

Plötzlich läuft am AfD-Parteitag der Star-Wars-Soundtrack – und die grosse Suche beginnt

04.07.2026, 15:1704.07.2026, 15:17

Eine mysteriöse Beschallung mit Star-Wars-Musik hat beim AfD-Parteitag ratlose Blicke im Saal und eine Suchaktion ausgelöst. Während der Wahl der Stellvertreter für den Bundesvorstand erschallte abwechselnd von rechts und von links jeweils der «Imperial March» aus Star Wars.

04.07.2026, Th�ringen, Erfurt: Techniker entfernen w�hrend des Bundesparteitags der AfD eine Bluetooth-Box hinter einem Vorhang unter dem Hallendach, die zuvor als m�gliche akustische St�rquelle wahrg ...
Und plötzlich wurden sie fündig: Eine Bluetooth-Box wurde entdeckt.Bild: DPA

Techniker machten sich auf die Suche nach der Quelle und fanden hinter einem Vorhang unter dem Hallendach mindestens eine Bluetooth-Box. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

In ganz Erfurt herrscht wegen des Parteitags Ausnahmezustand. Mehrere zehntausend Menschen haben sich in der Stadt versammelt, um gegen die AfD zu protestieren. Am Morgen wurden auch Autobahnen blockiert. Bisher ist bekannt, dass zwei Journalisten verletzt wurden. Der Grossteil der Demonstration verlief bisher friedlich.

Am Parteitag wurden bisher die AfD-Co-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla wiedergewählt. Sie bleiben die nächsten zwei Jahre an der Spitze der Partei. Stefan Möller wurde zum stellvertretenden Chef ernannt. (vro/sda/dpa)

Mehr dazu:

Tino Chrupalla und Alice Weidel bleiben an der AfD-Spitze
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