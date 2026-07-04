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Parteitag in Erfurt: 31'000 Menschen protestieren trotz Versammlungsverbot gegen die AfD

Die AfD hält am Wochenende in Erfurt ihren Parteitag ab. Schon am frühen Morgen kam es zu Protesten. Die Polizei rechnet mit bis zu 50'000 Demonstranten. Eine Autobahn wurde zwischenzeitlich blockiert.

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Die Menschen protestieren gegen die AfD. Bild: keystone

Der Parteitag der AfD im thüringischen Erfurt wird von massiven Protesten begleitet. Im Vorfeld waren mehr als 30 Gegenveranstaltungen angemeldet, berichtet t-online. Die Polizei rechnet mit bis zu 50'000 Menschen. Kurz nach 9 Uhr meldete die Polizei bereits 20'000 Demonstrierende. Bereits um 6 Uhr seien über 200 Reisecars eingetroffen, weitere Demonstrierende seien zu Fuss gekommen.

Die Proteste starteten schon früh. So haben sich in der Innenstadt von Erfurt auf dem Gothaer Platz schon vor 5 Uhr morgens mehrere Hundert Menschen versammelt und den Verkehr blockiert. Sie klebten sich auch an Tramgleisen fest.

Blockierte Tramgleise in Erfurt. Bild: keystone

Der Ort gilt als Kern der Gegendemonstration und befindet sich nahe dem Messegelände, wo die AfD ihren Parteitag abhält.

Schon am frühen Morgen versammelten sich Hunderte Menschen in Erfurt. Bild: keystone

Ausserdem musste die Autobahn 71 aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, wie die Polizei meldete. Berichten zufolge sollen Protestierende die Autobahn blockiert haben.

Demonstrierende haben die Autobahn an mehreren Stellen blockiert. Bild: Keystone

Erst nach dem Mittag wurden erste Blockaden laut der Polizei von den Teilnehmenden selbst beendet.

Video: watson/nina bürge

Es soll auch kleinere Ausschreitungen gegeben haben. Demnach sei bereits Pfefferspray gegen Demonstrierende eingesetzt worden. Auf X teilt die Polizei mit, dass es vereinzelt zu Auseinandersetzungen gekommen sei und dabei auch Pfefferspray zum Einsatz kam. Zudem seien zwei Journalisten durch Flaschenwürfe verletzt worden.

Am Nachmittag meldete die Polizei schliesslich rund 31'000 Menschen im Stadtgebiet und dessen Umfeld. Weitere Teilnehmende seien noch unterwegs.

Parteitag startete trotzdem pünktlich

Der Parteitag startete dennoch wie geplant um 10 Uhr. Schon Stunden vorher waren die ersten Delegierten vor Ort. Geplant sind vor allem Wahlen: So stellen sich die AfD-Vorsitzende Alice Weidel und Tino Chrupalla zur Wiederwahl, auch der Parteivorstand wird neu gewählt.

Berichte über Rivalitäten an der Parteispitze, insbesondere zwischen ihm und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel, wies Chrupalla bei der Begrüssungsrede zurück. Er sagte: «Unsere Partei ist einig wie nie zu vor.» Es sei gut, dass die Parteitagsdelegierten schon vor Beginn der Gegendemonstrationen zur Erfurter Messe gefahren seien. «Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen», so Chrupalla.

AfD-Parteitag 100 Jahre nach Reichsparteitag

Doch nicht nur die Protestierenden in Erfurts Strassen üben heftige Kritik. Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Jens-Christian Wagner, hat anlässlich des AfD-Bundesparteitags in Erfurt an den Reichsparteitag der NSDAP vor genau 100 Jahren in Weimar erinnert. «Zeitpunkt und Ortswahl sind ganz sicherlich kein Zufall», sagte Wagner bei einer Protestveranstaltung gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt.

Mit der Entscheidung, den Parteitag in Erfurt zu veranstalten, sende die AfD ein «ganz deutliches Signal». Die AfD sei zumindest noch nicht die «NSDAP 2.0». «Aber ihre Bezugnahme auf völkisches, autoritär-nationalistisches Gedankengut der 20er und 30er Jahre wird immer deutlicher und ihr Versuch, die Verbrechen der Nazis kleinzureden und umzudeuten», sagte Wagner.

Juristisches Hin und Her

Nach einigen juristischen Hin und Her hat das Oberverwaltungsgericht das Demonstrationsverbot auf einigen Zufahrtsstrassen im Umfeld des AfD-Bundesparteitags bestätigt. Es habe einer Beschwerde des Landes Thüringen gegen eine andere Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar stattgegeben, teilte das Oberverwaltungsgericht mit (3 EO 283/26).

Hintergrund ist eine Allgemeinverfügung. Sie regelt, dass Zufahrtsstrassen zum Tagungsort der AfD, darunter die Gothaer und Eisenacher Strassen, sowie einzelne Autobahnabschnitte für Demonstrationen gesperrt sind. Sie wurde erlassen, um den AfD-Delegierten den Zugang zum Parteitag zu ermöglichen. Hintergrund waren Ankündigungen, den Parteitag durch Strassenblockaden verhindern zu wollen.

Das Oberverwaltungsgericht hob einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Weimar auf. Es hatte auf Antrag eines Kommunalpolitikers der Grünen die Allgemeinverfügung kassiert, weil sie sich nach seiner Meinung auf ein Verbot auch von friedlichen Versammlungen richte. Die protestierenden Organisationen hatten ohnehin angekündigt, sich nicht daran halten zu wollen. (vro/cpf/sda/dpa)