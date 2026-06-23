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Landesweite Funkstörung legt Bahnverkehr in Deutschland komplett lahm

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Die Züge in Deutschland stehen still (Archivbild).Bild: keystone

Landesweite Funkstörung legt Bahnverkehr in Deutschland komplett lahm

In Deutschland kommt es am Dienstagabend zu massiven Problemen im Bahnverkehr. Grund ist offenbar eine bundesweite Störung des digitalen Bahnfunks. Züge werden vorerst an Bahnhöfen zurückgehalten.
23.06.2026, 23:1723.06.2026, 23:17

Der Bahnverkehr in Deutschland ist am Dienstagabend offenbar massiv gestört. Wie Focus Online berichtet, sollen wegen Problemen mit dem digitalen Bahnfunksystem GSM-R bundesweit Züge an Bahnhöfen zurückgehalten werden.

Ein Bahnsprecher erklärte demnach: «Aufgrund einer bundesweiten Störung des digitalen Bahnfunks GSMR werden vorläufig alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten. Unsere Techniker sind mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Weitere Informationen folgen, sobald möglich.»

Reisende sitzen fest

Mehrere Mitarbeitende von Focus Online berichteten von Durchsagen und Anzeigetafeln, auf denen von einer bundesweiten Grossstörung die Rede gewesen sei. Am S-Bahnhof Westkreuz in Berlin sassen demnach Dutzende Reisende fest. Ein Bahnmitarbeiter soll ihnen gesagt haben, die Störung könne «fünf, sechs Stunden» dauern.

Auch aus Nordrhein-Westfalen gibt es Hinweise auf massive Einschränkungen. Der WDR berichtete laut Focus Online, dass der gesamte Zugbetrieb in NRW eingestellt worden sei. Das Portal Zuginfo.nrw bestätigte demnach ebenfalls entsprechende Informationen.

Ursache offenbar Funkproblem

Hintergrund der Störung ist offenbar das digitale Bahnfunksystem GSM-R. Dieses wird für die Kommunikation zwischen Leitstellen und Zugpersonal genutzt und ist für den sicheren Bahnbetrieb zentral.

Wie lange die Störung dauert und wie viele Reisende betroffen sind, war am Abend zunächst unklar. Die Deutsche Bahn kündigte laut Focus Online weitere Informationen an. (mke)

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