Ulrich Siegmund (AfD) und Sven Schulze (CDU) haben die grössten Chancen, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Ministerpräsident zu werden. Bild: www.imago-images.de

Letzte Umfrage zur Sachsen-Anhalt-Wahl: AfD dominiert – und erhält einen Dämpfer

An diesem Sonntag findet im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt die Landtagswahl statt. Die letzte Wahlumfrage zeichnet einen deutlichen Trend.

Mark Stoffers / t-online

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Am 6. September 2026 sind rund 1,8 Millionen Menschen dazu aufgerufen, ihren Stimmzettel auszufüllen und bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ein neues Parlament zu wählen. Laut den vorherigen Wahlumfragen zur Sachsen-Anhalt-Wahl 2026 hat sich eine Partei als klarer Favorit etabliert.

Die als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD Sachsen-Anhalt mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund dominierte die Umfragen mit deutlichem Vorsprung vor der CDU mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze. Und auch in der letzten Umfrage vor der Sachsen-Anhalt-Wahl zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

AfD dominiert in letzter Umfrage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt

Denn in der neuen Umfrage vor der Sachsen-Anhalt-Wahl am Sonntag steht die AfD bei 41 Prozent. Als zweitstärkste Kraft kommt die CDU auf 23. Die Linke erhält in der aktuellsten Umfrage 11,5 Prozent, während die SPD 8,5 Prozent und die Grünen auf sechs Prozent kommen.

Die FDP und das BSW müssen laut der letzten Umfrage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt um den Einzug in den Landtag von Magdeburg bangen. In der aktuellen Erhebung erreichen beide Parteien nur vier beziehungsweise drei Prozent und könnten somit am Wahlsonntag an der Fünfprozenthürde scheitern. Keine der sonstigen Parteien kommt über drei Prozent, sodass diese insgesamt drei Prozent auf sich vereinen.

Ulrich Siegmund bei einer Wahlkampfveranstaltung vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Bild: keystone

Absolute Mehrheit: AfD-Dämpfer in letzter Landtagswahl-Umfrage

Laut der letzten Umfrage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt würde die AfD die für eine absolute Mehrheit nötigen 42 von 83 Sitzen im Magdeburger Landtag verfehlen. Dies wäre ein kleiner Dämpfer für die Partei, wenn sie eines ihrer erklärten Wahlkampfziele nicht erreichen würde und sie zur Regierungsbildung einen Koalitionspartner bräuchte.

Da mehrere kleinere Parteien in den Umfragen im Bereich der Fünfprozenthürde liegen, können bereits geringe Abweichungen darüber entscheiden, wie sich die Sitzverteilung und somit die Mehrheitsverhältnisse nach der Sachsen-Anhalt-Wahl gestalten.

Wer in Sachsen-Anhalt regieren kann, hängt also auch entscheidend davon ab, wie viele Parteien neben AfD, CDU und der Linken ins Parlament einziehen. Die SPD liegt seit Wochen etwas deutlicher über der Fünfprozenthürde. Bangen um den Einzug müssen den Umfragen zufolge vor allem Grüne, FDP und BSW. Wenn Grüne und FDP allerdings in den Landtag einziehen würden, hätte es die AfD deutlich schwerer, das Ministerpräsidentenamt für sich zu beanspruchen.

Letzte Umfrage ist keine Prognose der Sachsen-Anhalt-Wahl 2026

Die Zahlen der letzten Umfrage zur Sachsen-Anhalt-Wahl sind keine genaue Vorhersage der Ergebnisse der Landtagswahl. Sie spiegeln lediglich den Meinungsstand der Befragten zum Zeitpunkt der Erhebung wider und geben nur begrenzt Aufschluss über konkrete Tendenzen.

Umfragen zeigen vor allem Trends und liefern Anhaltspunkte, wie die einzelnen Parteien im aktuellen Wahlkampf bei den Wahlberechtigten ankommen.

Umfragen wichen vor letzter Sachsen-Anhalt-Wahl vom Ergebnis ab

Am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler per Briefwahl oder im Wahllokal. Wie Umfragen im Vorfeld einer Landtagswahl von den eigentlichen Ergebnissen abweichen können, zeigte die vorherige Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021. Damals errang die CDU einen deutlichen Wahlsieg, obwohl die Umfragen einiger Meinungsforschungsinstitute zuvor von einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD ausgingen. In einigen Erhebungen trennte beide Parteien sogar nur ein Prozentpunkt.

Am Ende avancierte die CDU mit 37,1 Prozent zum deutlichen Wahlsieger, da die AfD am Wahlabend lediglich 20,8 Prozent erreichte. Selten lagen Umfragen vor Wahlen in Deutschland so weit daneben. Dennoch verdeutlichen die Zahlen, wie sehr sich das Ergebnis am Wahltag noch verändern kann.

Verwendete Quellen: