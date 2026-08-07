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Wegen tiefem Wasserstand: Donau gibt Leichen von Wehrmachtssoldaten frei

Niedrigwasser der Donau gibt tote Wehrmachtssoldaten frei

07.08.2026, 16:1707.08.2026, 16:17
Ungarn: Wegen des tiefen Wasserstands der Donau sind Überreste von Wehrmacht-Soldaten aufgetaucht.
Das nebst den Überresten geborgene Motorrad befindet sich in verhältnismässig gutem Zustand.Bild: x.com

Das Niedrigwasser der Donau hat in Budapest die Überreste von zwei Wehrmachtssoldaten, ein Motorrad und eine Tellermine freigegeben.

Mitarbeiter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge hätten die Gebeine der Soldaten exhumiert, teilte der Volksbund mit. Wegen der entdeckten Tellermine 35 zur Panzerabwehr sei auch der Kampfmittelräumdienst im Einsatz gewesen.

«Der Volksbund rechnet damit, dass auch aus Schiffswracks, die derzeit aus Flüssen auftauchen, Kriegstote zu bergen sein könnten», heisst es in einer Mitteilung der deutschen Organisation. Das Motorrad und zwei entdeckte Erkennungsmarken seien gut erhalten, weil der Hafenschlamm mit Gasöl vermischt sei.

Hitze und Trockenheit führten zu einem Rekord-Tiefstand der Donau. Dieser hat auch den Verkehr der Flusskreuzfahrtschiffe auf dem Budapester Abschnitt des Stromes zum Erliegen gebracht. (sda/dpa)

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Die beliebtesten Kommentare
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tops
07.08.2026 17:25registriert Juni 2018
Kann wohl niemand sagen so tiefe Pegelstände hätte es früher auch schon immer mal gegeben...
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Vinylfeel
07.08.2026 16:50registriert Mai 2023
Und wieder eine Familie die nun gewissheit hat was aus ihren Angehörigen geworden ist.
Danke an den Deutschen Kriegsgräber Fürsorge Bund.
Es werden nicht die letzten sein🙏🏼
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Think more
07.08.2026 17:34registriert September 2023
Da es trocken weitergeht, kann wohl noch verschiedentlich Gewässer- bzw. Bachbett- oder Seereinigung stattfinden.
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