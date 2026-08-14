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Toter Buckelwal in Deutschland aus dem Wasser gehievt

Toter Buckelwal in Deutschland aus dem Wasser gehievt

14.08.2026, 13:5914.08.2026, 13:59

Der tote Buckelwal aus dem Greifswalder Bodden ist auf der deutschen Ostsee-Insel Dänholm vor Stralsund mit einem Kran aus dem Wasser gehoben und auf einen Tieflader verfrachtet worden.

epa13076641 A humpback whale off the coast of Rio de Janeiro, Brazil, 30 June 2026. At this time of year, hundreds of whales arrive off the Brazilian coast to breed and nurse their calves, fleeing the ...
In Deutschland wurde ein toter Buckelwal entdeckt. (Symbolbild) Bild: keystone

Das sagte eine Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums Stralsund. Nach kurzer Fahrt zur Sektionsstelle soll die Obduktion noch am Vormittag beginnen.

Auf der Insel Dänholm befindet sich eine Aussenstelle des Meeresmuseums. Am Abend zuvor war der Wal an Gurten von einem Schiff zum Dänholm geschleppt worden. Das tote Tier war am Donnerstagmorgen im Bodden vor der nordostdeutschen Stadt Greifswald auf dem Rücken treibend in der Nähe der Fahrrinne entdeckt worden. (dab/sda/dpa)

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