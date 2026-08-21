«Einmal Karriere mit alles»: Bundeswehr nutzt Dönerläden für Rekrutierung

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«Einmal Karriere mit alles»: Mit dieser Botschaft wirbt die deutsche Bundeswehr aktuell in Berliner Dönerbuden. Das Papier, in das der Döner eingewickelt ist, kommt in Tarnfarben daher. Darauf steht ein QR-Code, der auf die Seite bundeswehrkarriere.de führt. Auf dieser werden in Deutschland Soldatinnen und Soldaten gesucht.

«Mach, was wirklich zählt» – so wirbt die Bundeswehr aktuell in Berlin. screenshot x

Das Verteidigungsministerium teilt auf Nachfrage des Berliner Kuriers mit, dass man potenzielle Bewerberinnen und Bewerber dort suche, wo sie ihren Alltag verbringen würden. Dazu gehöre auch der Dönerladen. Mit einer Vielzahl an Werbemitteln könnten auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sowie Fachkräfte, die sich beruflich verändern wollen, erreicht werden, erklärt eine Sprecherin gegenüber der Zeitung.

Betreiber erhalten Verpackungen kostenlos

Die Betreiber der Dönerläden erhalten die gebrandeten Verpackungen kostenfrei, sagt das Verteidigungsministerium laut dem «Berliner Kurier». «Die Betreiber der Imbisse stimmen der Nutzung der zur Verfügung gestellten Werbemittel und damit der Verteilung freiwillig zu», heisst es weiter. 4000 Dönertüten würden im Internet etwas mehr als 30 Euro kosten – diese Ausgabe können sich die Imbisse nun sparen.

Im vergangenen Jahr hatte die Bundeswehr im Süden Deutschlands bereits auf Pizzakartons mit dem Slogan «Hast Du auch viel drauf?» geworben. Direkte Zusammenhänge zwischen einzelnen Werbemassnahmen und späteren Bewerbungen könne die Bundeswehr gemäss dem «Berliner Kurier» nicht nachweisen. (hkl)