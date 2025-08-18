sonnig18°
Rat der Weisen

«Ich eröffne mal wieder DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»

Frage von Tem:

Sali zäme Ich weiss, ich weiss – diese Frage sorgt für Streit, Spaltung und hitzige Debatten. Aber ich mach’s trotzdem: Wo kriegt man den besten Döner – in der Schweiz oder sonst wo?

Ich frage das nicht einfach aus Spass, sondern aus echtem Interesse und Hunger. Ich liebe Döner, und ich meine nicht so «ab und zu mal», sondern wirklich leidenschaftlich. Ich hab mir auf Google Maps sogar eine eigene Karte gemacht mit Bewertungen, Notizen und Sterne-Ranking.

Meiner Meinung nach gibt’s DEN besten Döner in Zürich. Wo genau sag ich jetzt nicht – ich will hier keine Glaubenskriege lostreten.

Aber ich bin auch offen für Neues: Vielleicht gibt’s ja irgendwo in Lausanne einen Geheimtipp, den ich unbedingt testen muss? Oder in Locarno? Oder war euer bester Döner ganz woanders – Berlin, Istanbul, Malle an der Schinkenstrasse um 3 Uhr morgens?

Wo habt ihr den besten Döner eures Lebens gegessen – und warum war genau DER so gut? Ich danke euch im Voraus und verspreche: Ich mach eine Liste draus. Und ja, ich werde alle testen. 😋

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

