Streit um Döner: Europaweite Regeln für Herstellung von Dönerfleisch

Türkei gibt nach – Deutscher Erfolg im Döner-Streit

25.09.2025, 13:1625.09.2025, 13:16

Der Streit um europaweit einheitliche Regeln für die Herstellung von Dönerfleisch ist nach mehr als drei Jahren vorerst beendet.

Döner, Döner Kebab Inhaber Ahmet Ciftci schneidet am Dienstag, 26.03.2024, in seinem Imbiss First Kebap in Duisburg-Rheinhausen Hähnchen und Lammkebap. Er verkauft Dönertaschen für 2,49 Euro. Deutschl ...
Der türkische Dönerverband verlangte, dass Dönerspiesse künftig in der gesamten EU nach einheitlichen Regeln hergestellt werden. Bild: imago images

Der Internationale Dönerverband (Udofed) zog nach Angaben einer Sprecherin der Europäischen Kommission seinen Antrag zurück, Döner auf die EU-Liste mit «garantiert traditionellen Spezialitäten» aufzunehmen. «Türkei gibt im Döner-Streit mit Deutschland auf», kommentierte die «Bild», die zunächst über die neuen Entwicklungen berichtet hatte.

Hätte sich der türkische Verband mit seinem Antrag durchgesetzt, hätten Dönerspiesse künftig in der gesamten EU nach einheitlichen Regeln hergestellt werden müssen. In Deutschland waren die Gastronomie und Fleischproduzenten deswegen alarmiert gewesen und hatten mit Unterstützung der Regierung Einspruch gegen die Initiative eingelegt. (sda/dpa)

