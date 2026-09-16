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AfD kann 235 Parlamentssitze in Niedersachsen nicht besetzen

Kommunalwahl in Niedersachsen: AfD kann 235 Parlamentssitze nicht besetzen

Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen hat die AfD zahlreiche Sitze gewonnen. Diese scheint sie aber nicht besetzen zu können.
16.09.2026, 09:2316.09.2026, 09:23
Julian Alexander Fischer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die AfD kann nach der Kommunalwahl zahlreiche gewonnene Parlamentssitze nicht besetzen. Sie hat vielerorts Sitze mehr Sitze gewonnen, als sie Kandidaten aufgestellt hat. 235 AfD-Mandate sollen so unbesetzt bleiben, wie das vorläufige Ergebnis der Wahlen zeigt.

The logo of the &quot;Alternative for Germany&quot; (AfD) party is fixed on a German national flag for the state elections in Saxony-Anhalt during an election campaign event in Magdeburg, Germany, Fri ...
Die AfD kann zahlreiche Sitze nicht besetzen.Bild: keystone

Die Partei hatte am Sonntag 15,9 Prozent der Stimmen geholt und ihr Ergebnis damit knapp verdreifacht. Insgesamt hatte sie mehr als 2'600 Kandidaten ins Rennen geschickt.

Besonders gross ist der Mangel in Gemeinde- und Ortsräten im Landkreis Osnabrück, wo 25 Mandate unbesetzt bleiben. Im Landkreis Leer fehlen 24 Kandidaten, im Kreis Aurich 22. Auch auf höherer Ebene fehlen der AfD Leute. Im Peiner Kreistag bleiben drei AfD-Sitze leer. Ebenso viele Abgeordnete fehlen der AfD im Emdener Stadtrat.

Auch andere Parteien hinterlassen leere Sitze

Der AfD-Landesvorsitzenden Ansgar Schledde sagte der «Bild»: «Trotz einer Vervierfachung der Mitgliedszahlen konnten wir auch aufgrund des sozialen Drucks auf Kandidaten nicht alle Listen voll besetzen.» Man wolle sich nun verstärkt auf die Mitgliedergewinnung konzentrieren.

Auch andere Parteien können teilweise nicht alle Mandate besetzen, allerdings in weit geringerem Umfang. Der SPD fehlt es an Kandidaten für zehn Sitze, beim BSW sind es sechs und bei der CDU sowie den Grünen jeweils vier. Insgesamt bleiben so 286 Sitze unbesetzt, 2021 waren es noch 41.

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