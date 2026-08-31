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Hessisch Oldendorf Niedersachsen: Mindestens 7 Verletzte nach Angriff

radar-reuters Die Szenen, die sich am Sonntagabend in der niedersächsischen Stadt Hameln abgespielt haben, müssen schlimm gewesen sein. Nach Angaben der Polizei zog ein 38-jähriger Mann eine 28-jährig ...
In Niedersachsen südwestlich von Hannover wurden mehrere Menschen mit Schusswaffen und Messern angegriffen sowie angefahren. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest (Symbolbild).Bild: kaltura://1789921/178992100/86000/1_xcnxvl1v

Mindestens sieben Verletzte nach Gewalttat in Niedersachsen

31.08.2026, 02:10

Mindestens sieben Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in Hessisch Oldendorf südwestlich von Hannover teils schwer verletzt worden. Die Opfer erlitten laut Zeugenaussagen Stich- und Schussverletzungen, auch wurden mehrere Personen mit Autos angefahren und verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flüchteten. Später konnten die Beamten zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen und in Polizeigewahrsam bringen.

Die Polizei geht davon aus, dass die mutmasslichen Täter in einer Beziehung zu den Opfern stehen. Zu den Hintergründen wird noch ermittelt. Nach der Tat im Landkreis Hameln-Pyrmont am späten Nachmittag war die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, auch rund um das Krankenhaus in Hameln gab es eine erhöhte Polizeipräsenz. Die Verletzten waren in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. (sda/dpa)

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