Umso wichtiger seien deshalb vertrauenswürdige KI-Systeme; ein Chatbot sollte uns weder belügen, noch alles, was wir sagen, ohne Wenn und Aber gutheissen, so die Forscherin.

Zudem zeigt die Studie, dass die Befragten diese Eigenschaften der Künstlichen Intelligenz (KI) direkt zuschreiben, nicht dem Unternehmen dahinter. Sie nehmen die KI also gewissermassen als eigenständiges Wesen wahr, wie die Forschenden erklärten. «Wir projizieren mehr in KI-Systeme hinein, als tatsächlich vorhanden ist», sagte die Studienleiterin Fanny Lalot laut der Mitteilung.

Insbesondere Kompetenz und Integrität seien wichtige Kriterien dafür, dass Menschen einen KI-Chatbot als vertrauenswürdig wahrnehmen, so die Studie in der Fachzeitschrift «Journal of Experimental Psychology: General».

Microsoft will 80 Milliarden Dollar für KI-Rechenzentren ausgeben

Microsoft will allein im laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stecken. Mehr als die Hälfte werde in den USA investiert, betonte der Software-Riese in einem Blogeintrag.