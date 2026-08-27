Ukraine: Russland greift Einkaufszentrum in Charkiw an
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Grossstadt Charkiw ist mindestens ein Mensch getötet worden.
Vier Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur des gleichnamigen Gebiets, Oleh Synjehubow, bei Telegram mit. Ziel der Attacke sei ein Einkaufszentrum gewesen.
These are people trying to escape the fire by jumping out of windows after Russia struck a business and shopping center in Lozova, Kharkiv region, today‼️ pic.twitter.com/GLnJO3eh9p— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) August 26, 2026
In der Hauptstadt Kiew stürzten Drohnentrümmer herab und verletzten nach Behörden Angaben zwei Menschen. Sie mussten in ein Spital eingeliefert werden.
Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion. (hkl/sda/dpa)