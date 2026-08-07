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Wildberries-Standort in Jekaterinburg brennt nach Angriff der Ukraine

epa13143894 A pick-up point of one of the largest Russian online retailer Wildberries in Moscow, Russia, 31 July 2026. EPA/MAXIM SHIPENKOV
Eine Wildberries-Filiale in Moskau: In letzter Zeit wurden verschiedene Standorte des russischen Versandhändlers von der Ukraine angegriffen.Bild: keystone

Wildberries evakuiert Mitarbeiter – Logistikzentrum brennt

07.08.2026, 11:4907.08.2026, 11:49

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in Jekaterinburg ein Logistikzentrum des grössten russischen Versandhändlers Wildberries in Brand gesetzt. Aufgrund der Attacke sei ein Feuer ausgebrochen, teilte das Unternehmen mit. Mitarbeiter seien rechtzeitig evakuiert worden.

Drei Drohnen stürzten laut dem Gouverneur des Gebiets Swerdlowsk, Denis Pasler, auf das Dach eines Logistikzentrums, das aus Sicherheitsgründen geräumt worden sei. Feuerwehrleute seien zur Brandbekämpfung im Einsatz. Verletzte gebe es nicht.

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In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die den Angriff und die Rauchsäulen über einer Lagerhalle zeigen sollen. Bereits Ende Juli hatte die Ukraine ein Wildberries-Logistikzentrum in Jekaterinburg angegriffen. Das Unternehmen gab danach an, dass es keine Schäden gegeben habe.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Kiew hat seine Gegenangriffe vor allem mit Drohnen in den vergangenen Monaten ausgeweitet. Seit Mitte Juli greift die Ukraine immer wieder Wildberries-Standorte an. (sda/dpa)

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