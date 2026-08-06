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Ukrainer vertrauen Selenskyj laut Umfrage wenig

Ukrainer haben laut Umfrage wenig Vertrauen in Selenskyj

06.08.2026, 20:3306.08.2026, 20:33

Der frühere ukrainische Armeechef Walerij Saluschnyj ist in einer Umfrage zum vertrauenswürdigsten Politiker seines Landes gekürt worden. Auf den Plätzen unmittelbar dahinter landeten der erst vor kurzem entlassene Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow sowie der Kommandeur der ukrainischen Drohnen-Streitkräfte, Robert Browdy.

Präsident Wolodymyr Selenskyj landete in der Umfrage des sozialen Umfrageinstituts «Sozis» nur auf dem sechsten Rang, noch hinter dem neuen Armeechef Mychajlo Drapatyj und dem Leiter seiner Präsidialkanzlei, Kyryllo Budanow.

Die repräsentative Umfrage unter 2000 Ukrainern wurde nach Angaben von «Sozis» zwischen dem 28. Juli und 2. August durchgeführt. Neben einer Reihe von Fragen zu möglichen Favoriten bei eventuellen Wahlen lautete die wichtigste Frage: «Inwieweit vertrauen sie den folgenden politischen Führern?» Dabei schnitt Saluschnyj, inzwischen Botschafter in London, mit 27,8 Prozent «voll und ganz» und 37,1 Prozent «eher ja» am besten ab, ganz knapp vor Fedorow.

Selenskyj konnte 18 Prozent der Befragten mit vollem Vertrauen hinter sich sehen, ein «eher ja» erhielt der Präsident von 24,5 Prozent. Wenig Vertrauen in ihn hatten 17 Prozent, während 37 Prozent angaben, überhaupt kein Vertrauen in ihren Staatschef zu haben. (sda/dpa)

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Oft_länger_gut
06.08.2026 22:04registriert Oktober 2024
Den 6. Rang in einer solchen Situation finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht! 🤷🏻‍♂️
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foggwulf
06.08.2026 22:21registriert November 2024
Dafür dass Selensky schon so lange Präsident ist, ist die Bewertung recht gut, denn schliesslich lässt die russische Propagandamaschine keine Gelegenheit aus ihn zu beschmutzen, und dazu hat er wie die meisten anderen Leute bstürlich auch echte Fehler gemacht.
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Händlmair
07.08.2026 07:05registriert Oktober 2017
Jeder der mit Selenskyj nicht zufrieden ist oder wenig Vertrauen in ihn hat, sollte sich einfach nur die Frage stellen, wo wäre die Ukraine heute ohne Selenskyj und wenn ein eher Putin freundlicher Präsident an der Regierung gewesen wäre.
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