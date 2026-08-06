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Ukraine fehlt Patriot-System: Entwicklung von eigener Abwehr geht voran

Selenskyj spricht von Fortschritten bei eigenem Raketenabwehrsystem

06.08.2026, 17:1906.08.2026, 17:19

Die Ukraine macht nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj Fortschritte bei der Entwicklung ihres eigenen Systems zur Abwehr ballistischer Raketen.

«Wir können feststellen, dass auch unsere Waffenhersteller bereits das erforderliche Niveau erreicht haben», teilte Selenskyj nach einem Treffen mit Verteidigungs- und Sicherheitsexperten bei Telegram mit. «Wir gehen davon aus, dass die Ukraine im Zeitraum 2026-2027 die angestrebten Ergebnisse erzielen wird», sagte er.

Patriot-Systeme fehlen

Die Ukraine setzt auf ein eigenes Abwehrsystem mit dem Namen Freyja, weil sie den Angriffen durch russische ballistische Raketen beinahe schutzlos ausgeliefert ist. Selenskyj beklagt immer wieder, dass der Ukraine die wirksamen Patriot-Abwehrraketen fehlten. Er hat die Verbündeten wiederholt aufgefordert, eigene Bestände freizugeben. Parallel entwickelt das Land ein eigenes Abwehrsystem.

Nur eine kleine Zahl an Ländern sei in der Lage dazu, meinte Selenskyj. Die Ukrainer hätten die wissenschaftliche Basis und die Kompetenzen. Das Freyja-Programm komme voran. «Europa braucht eine gemeinsame und wirklich grossangelegte Fähigkeit, um sich wirksam gegen jegliche ballistischen Bedrohungen verteidigen zu können», betonte er.

Selenskyj hatte im Juli in Paris für die Schaffung eines neuen europäischen Flugabwehrsystems geworben. Freyja soll eine kostengünstige und leistungsfähige Alternative zum US-amerikanischen Patriot-System sein. (sda/dpa)

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Janster
06.08.2026 18:41registriert März 2021
Dan könnten wir ja zukünftig unsere Systeme in der Ukraine kaufen. Da hätten wir sie vermutlich schneller und günstiger
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Töffli-Gang
06.08.2026 18:56registriert Oktober 2018
Das ist der Weg.
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Weisch na?
06.08.2026 20:53registriert November 2022
Man könnte sich gut vorstellen, dass sich die Eidgenossenschaft mit bspw. 100 Mio. an der Entwicklung beteiligt und danach zu einem vorteilhaften Preis Abwehrsysteme kaufe könnte. Das wäre wohl die bessere Lösung als immer wieder weitere Anzahlungen an die USA zu leisten.
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