Elon Musk beleidigt US-Senator: Mark Kelly schlägt heftig zurück

Kelly reagierte auf X und schrieb: «Hey @ElonMusk, wenn du endlich den Mut hast, in ein Raketenschiff zu steigen, komm und rede mit uns dreien.» Dem Nachrichtensender CNN soll er gesagt haben: «Wenn er jederzeit bereit ist, ins All zu fliegen, bin ich gerne bereit, ihn zu begleiten.»

Nach seinem Austritt aus der Navy und der Nasa ging Kelly in die Politik und kandidierte 2020 erfolgreich für den Senatssitz von Arizona. In den Midterm-Wahlen 2022 gelang ihm die Wiederwahl. Er besiegte seinen republikanischen Herausforderer mit einem Vorsprung von über fünf Prozentpunkten.

In einem Post, ebenfalls auf X, schrieb er: «Verräter? Elon, wenn du nicht verstehst, dass die Verteidigung der Freiheit ein grundlegender Grundsatz dessen ist, was Amerika grossartig macht und uns Sicherheit gibt, solltest du es vielleicht denen von uns überlassen, die das tun.»

Mann tötet Influencerin während Livestream in Tokio

Eine 22-jährige Japanerin ist während eines Livestreams auf offener Strasse in Tokio niedergestochen worden und nur wenig später gestorben. Der mutmassliche Täter wurde noch am Tatort verhaftet, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Ermittler stellten demnach dutzende Stichwunden an der Leiche der jungen Frau fest, unter anderem an Kopf und Hals.