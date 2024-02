«Monumentaler Wandel»: Emissionsrückgang von 19 Prozent in der EU

Daneben trug den Experten zufolge auch die sinkende Stromnachfrage zum Rückgang der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen bei. Es wird erwartet, dass sich dieser Nachfragerückgang in den kommenden Jahren nicht wiederholen wird, da die Elektrifizierung zunehme. «Mit der zunehmenden Elektrifizierung durch Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge und Elektrolyseure wird die EU in eine neue Ära steigender Stromnachfrage eintreten», sagte Dave Jones von Ember. «Die erneuerbaren Energien müssen mit diesem Nachfrageanstieg Schritt halten, um die für ein sicheres Klima erforderlichen Emissionssenkungen zu erreichen.» (sda/dpa)

«Der EU-Energiesektor befindet sich mitten in einem monumentalen Wandel», sagte Expertin Sarah Brown von Ember. «Fossile Brennstoffe spielen eine geringere Rolle als je zuvor, da ein System mit Wind und Sonne als Rückgrat in Sicht ist.»

Die Emissionen im Energiesektor in der EU sind einer Analyse zufolge in der Europäischen Union im vergangenen Jahr so stark zurückgegangen wie noch nie.

Uferweg-Gegner wohnt am See, ist Naturschutz-Präsident – und seine Familie verbaut den See

Erdbebenopfer in der Türkei leben in Containern – UNICEF spricht dennoch von «Hoffnung»

Vor einem Jahr erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,8 den Südosten der Türkei und Syrien. Wie geht es den Menschen heute? Und den Kindern? Sema Hosta vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF gibt einen berührenden Einblick.

Sie sind kurz nach dem ersten Beben nach Gaziantep gereist und seither dort für UNICEF stationiert. Wie geht es den Betroffenen an diesem traurigen Jahrestag?

Sema Hosta: Heute ist ein sehr emotionaler Tag. Die Menschen, die im Erdbebengebiet leben, haben ihre Farbe im Gesicht verloren. Sind traumatisiert. Die Erinnerung an das Beben kommt immer wieder in Schüben hoch. Viele erzählen mir von diesen Sekunden, die ihr Leben komplett verändert haben. Diese Sekunden, in denen sie alles verloren. Den Schmerz, den sie noch immer fühlen, kann man gar nicht in Worte fassen.