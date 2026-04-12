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Wahlen in Ungarn: Die Reaktionen auf Orbans Niederlage

Hungary&#039;s Prime Minister Viktor Orban, center, flanked by his team reacts after a parliamentary election in Budapest, Hungary, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) Viktor Orban
Viktor Orban hat seine Niederlage eingestanden.Bild: keystone

«Ein Land kehrt auf seinen europäischen Weg zurück» – die Reaktionen zu Orbans Niederlage

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn eingestanden. Die Reaktionen zu Peter Magyars Wahlsieg.
12.04.2026, 21:5912.04.2026, 22:19

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Inhaltsverzeichnis
Ursula von der LeyenFriedrich MerzJohann WadephulEmmanuel MacronJean-Noël BarrotPedro SanchezMark RutteManfred Weber

Ursula von der Leyen

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich erfreut über den sich abzeichnenden Sieg von Peter Magyar. «Ein Land kehrt auf seinen europäischen Weg zurück», schreibt von der Leyen auf der Plattform X. «Die Union wird stärker.»

Friedrich Merz

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat Peter Magyar auf X zum Wahlsieg gratuliert. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit», schreibt Merz. «Lassen Sie uns gemeinsam für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa eintreten.»

Johann Wadephul

«Die Menschen in Ungarn haben gewählt. Sie haben sich für den politischen Wandel entschieden», schreibt der deutsche Aussenminister Johann Wadephul auf X. Er hoffe, «dass das Land jetzt wieder seine grossen Chancen in und mit Europa nutzt».

Emmanuel Macron

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Magyar bereits telefonisch gratuliert. Auf X schreibt Macron:

«Frankreich würdigt diesen Sieg als einen Erfolg der demokratischen Mitbestimmung, als Ausdruck der Verbundenheit des ungarischen Volkes mit den Werten der Europäischen Union und als Zeichen für Ungarns Stellung in Europa.»

Jean-Noël Barrot

Frankreichs Aussenminister Jean-Noël Barrot kommentierte: «Das ungarische Volk hat entschieden, einen Schlussstrich unter eine Macht zu ziehen, die sich zulasten der europäischen Souveränität in der Zerschlagung des Rechtsstaates und von Grundfreiheiten, Desinformation und Absprachen mit Russland verirrt hat.»

epa12874550 French Foreign Minister Jean-Noel Barrot attends a meeting of France&#039;s defence and security council at the Elysee Palace in Paris, France, 08 April 2026. The meeting was held followin ...
Jean-Noël BarrotBild: keystone

Pedro Sanchez

Der spanische Ministerpräsident schreibt auf X:

«Heute siegt Europa, und die europäischen Werte siegen. Herzlichen Glückwunsch an alle ungarischen Bürger zu diesen historischen Wahlen.»

Mark Rutte

Nato-Generalsekretär Mark Rutte beglückwünschte Peter Magyar telefonisch, wie dieser auf Facebook selbst mitteilte.

NATO Secretary General Mark Rutte speaks at the Ronald Reagan Institute, Thursday, April 9, 2026, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Mark Rutte
Mark Rutte.Bild: keystone

Manfred Weber

Der Chef des christdemokratischen Parteienbündnisses EVP im Europäischen Parlament, Manfred Weber, sagte mit Blick auf den voraussichtlichen Wahlerfolg Magyars: «Das ist ein klarer Sieg für die Demokratie in Ungarn und für Europa.»

Seine Botschaft an die Ungarn heute sei: «Willkommen zurück im Herzen Europas.» Peter Magyar und die EVP hätten deutlich gezeigt, dass mit bürgerlicher, lösungsorientierter Politik Wahlen gegen Rechtsaussen gewonnen werden können.

(hkl, mit Material der Nachrichtenagenturen SDA und DPA)

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