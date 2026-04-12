«Ein Land kehrt auf seinen europäischen Weg zurück» – die Reaktionen zu Orbans Niederlage
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Ursula von der Leyen
Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich erfreut über den sich abzeichnenden Sieg von Peter Magyar. «Ein Land kehrt auf seinen europäischen Weg zurück», schreibt von der Leyen auf der Plattform X. «Die Union wird stärker.»
Hungary has chosen Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Europe has always chosen Hungary.
A country reclaims its European path.
The Union grows stronger.
Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta.
Együtt erősebbek vagyunk.
Egy ország visszatér az európai útjára.
Az…
Friedrich Merz
Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat Peter Magyar auf X zum Wahlsieg gratuliert. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit», schreibt Merz. «Lassen Sie uns gemeinsam für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa eintreten.»
The Hungarian people have decided. My heartfelt congratulations on your electoral success, dear @magyarpeterMP. I am looking forward to working with you. Let’s join forces for a strong, secure and, above all, united Europe. Gratulálok, kedves Magyar Péter!— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026
Johann Wadephul
«Die Menschen in Ungarn haben gewählt. Sie haben sich für den politischen Wandel entschieden», schreibt der deutsche Aussenminister Johann Wadephul auf X. Er hoffe, «dass das Land jetzt wieder seine grossen Chancen in und mit Europa nutzt».
Wie wichtig den Menschen ihre hart errungene Demokratie ist, zeigt die beeindruckende Wahlbeteiligung. 2/2— Johann Wadephul (@AussenMinDE) April 12, 2026
Emmanuel Macron
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Magyar bereits telefonisch gratuliert. Auf X schreibt Macron:
Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026
La France salue une victoire de la participation démocratique, de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe.… pic.twitter.com/VMrgPQwYTa
Jean-Noël Barrot
Frankreichs Aussenminister Jean-Noël Barrot kommentierte: «Das ungarische Volk hat entschieden, einen Schlussstrich unter eine Macht zu ziehen, die sich zulasten der europäischen Souveränität in der Zerschlagung des Rechtsstaates und von Grundfreiheiten, Desinformation und Absprachen mit Russland verirrt hat.»
Pedro Sanchez
Der spanische Ministerpräsident schreibt auf X:
Hoy ganan Europa y los valores europeos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026
Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas.
Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos.
Mark Rutte
Nato-Generalsekretär Mark Rutte beglückwünschte Peter Magyar telefonisch, wie dieser auf Facebook selbst mitteilte.
Manfred Weber
Der Chef des christdemokratischen Parteienbündnisses EVP im Europäischen Parlament, Manfred Weber, sagte mit Blick auf den voraussichtlichen Wahlerfolg Magyars: «Das ist ein klarer Sieg für die Demokratie in Ungarn und für Europa.»
Seine Botschaft an die Ungarn heute sei: «Willkommen zurück im Herzen Europas.» Peter Magyar und die EVP hätten deutlich gezeigt, dass mit bürgerlicher, lösungsorientierter Politik Wahlen gegen Rechtsaussen gewonnen werden können.
(hkl, mit Material der Nachrichtenagenturen SDA und DPA)