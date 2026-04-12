Jüngsten Umfragen zufolge hat Orbans Herausforderer Peter Magyar. Der 45-jährige Magyar ist ein ehemaliger Gefolgsmann Orbans, der demonstrativ mit ihm gebrochen hat. Mit der bürgerlichen Tisza-Partei hat er eine Oppositionskraft geschaffen, die eine Wende verspricht und grosse Beliebtheit erlangt hat.