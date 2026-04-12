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Wahlen in Ungarn 2026: Alle News zu Orban und Magyar live im Ticker

FILE -Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks during a panel discussion organised by publisher houses about &#039;Storm over Europe - the Ukraine war, the energy crisis and geopolitical challenge ...
Für Viktor Orban sieht es gemäss Umfragen nicht gut aus – wird er heute abgewählt?Bild: keystone
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Parlamentswahlen in Ungarn: Die Wahllokale sind geöffnet

12.04.2026, 06:3012.04.2026, 06:30
  • Am Sonntag, 12. April, wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt.
  • Nach 16 Jahren an der Macht könnte heute die Ära von Viktor Orban und dessen Partei Fidesz zu Ende gehen
  • In den Umfragen liegt die Oppositionspartei Tisza und deren Gründer Peter Magyar klar vorne.
  • Alle News zu den Ungarn-Wahlen findest du hier live im Ticker.
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6:33
Magyar mit guten Chancen auf Sieg
Jüngsten Umfragen zufolge hat Orbans Herausforderer Peter Magyar gute Chancen auf einen Wahlsieg. Der 45-jährige Magyar ist ein ehemaliger Gefolgsmann Orbans, der demonstrativ mit ihm gebrochen hat. Mit der bürgerlichen Tisza-Partei hat er eine Oppositionskraft geschaffen, die eine Wende verspricht und grosse Beliebtheit erlangt hat.

6:29
Wahllokale sind geöffnet
Rund acht Millionen Ungarn sind heute wahlberechtigt. Die Wahllokale öffneten um 6.00 Uhr und schliessen um 19.00 Uhr. Es gibt keine Wahltagsumfragen und keine Hochrechnungen. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet. (sda)

Alles zu den Wahlen in Ungarn:

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«Kann schnell gehen»: So wird Orban trotz unfairem Vorteil abgewählt
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Lustige Bildern aus Ungarn (aus dem Internet)
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Lustige Bildern aus Ungarn (aus dem Internet)
Velofahrer und Velofahrerinnen scheinen in Ungarn nicht besonders beliebt zu sein.
quelle: imgur
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J.D. Vance findet in Ungarn, die EU mische sich zu sehr in die Wahlen ein
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