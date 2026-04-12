Jüngsten Umfragen zufolge hat Orbans Herausforderer Peter Magyar gute Chancen auf einen Wahlsieg. Der 45-jährige Magyar ist ein ehemaliger Gefolgsmann Orbans, der demonstrativ mit ihm gebrochen hat. Mit der bürgerlichen Tisza-Partei hat er eine Oppositionskraft geschaffen, die eine Wende verspricht und grosse Beliebtheit erlangt hat.
Liveticker
Parlamentswahlen in Ungarn: Die Wahllokale sind geöffnet
- Am Sonntag, 12. April, wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt.
- Nach 16 Jahren an der Macht könnte heute die Ära von Viktor Orban und dessen Partei Fidesz zu Ende gehen
- In den Umfragen liegt die Oppositionspartei Tisza und deren Gründer Peter Magyar klar vorne.
- Alle News zu den Ungarn-Wahlen findest du hier live im Ticker.
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Magyar mit guten Chancen auf Sieg
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Wahllokale sind geöffnet
Rund acht Millionen Ungarn sind heute wahlberechtigt. Die Wahllokale öffneten um 6.00 Uhr und schliessen um 19.00 Uhr. Es gibt keine Wahltagsumfragen und keine Hochrechnungen. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet. (sda)