«Es bricht mir das Herz»: Celine Dion sagt wegen Krankheit Welt-Tournee ab

Celine Dion Bild: keystone

Die kanadische Sängerin Celine Dion muss ihre Welttournee unterbrechen - aus gesundheitlichen Gründen. Wie sie in einer Mitteilung an Fans und Medien schreibt, sei sie nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte und könne darum die geplanten Konzerte nicht spielen.

Es tue ihr sehr leid, ihre Fans zu enttäuschen. Sie arbeite hart daran, ihre Stärke wiederzufinden, aber eine Tournee sei auch gesund eine Herausforderung. Krank ginge es nicht. «Es bricht mir das Herz», schreibt Dion.

Damit fallen auch die beiden geplanten Konzerte im Zürcher Hallenstadion vom März 2024 ins Wasser.

Stiff Persons Syndrom

Die 55-jährige Dion leidet schon seit geraumer Zeit am Stiff Persons Syndrom, welches grossen Muskelschwund verursacht. Die Bilder der sehr mageren Sängerin gingen schon länger um die Welt.

Celine Dion Bild: EPA/EPA

Celine Dion wurde vor allem in den 90er Jahren durch ihren Mega-Hit «My Heart Will Go On» - Soundtrack zum Film «Titanic» - weltbekannt. In der Schweiz war sie bereits vorher eine grosse Nummer. Sie gewann für «uns» den Eurovision Song Contest. (aeg)