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Celine Dion verkündet ihr Bühnen-Comeback

FILE - Singer Celine Dion poses for a portrait on Saturday, Dec. 14, 2013 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Celine Dion
Bild: keystone
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Celine Dion verkündet ihr Bühnen-Comeback

30.03.2026, 21:1830.03.2026, 21:18

Nach einer langen Pause hat die Sängerin Celine Dion offiziell ihre Rückkehr auf die Bühne angekündigt. In einem emotionalen Videostatement auf Instagram machte sie die Nachricht öffentlich, auf die ihre Fans weltweit gewartet haben.

Unter dem Titel «CELINE DION PARIS 2026» plant sie eine exklusive Konzertreihe in der französischen Hauptstadt. Ab diesem September wird sie insgesamt 10 Shows spielen, die sie selbst als «unvergesslich» beschreibt. Es ist ein bedeutender Moment für die Künstlerin, die sich in den letzten Jahren aufgrund gesundheitlicher Herausforderungen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. (val)

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