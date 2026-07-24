sonnig12°
DE | FR
burger
International
Extremwetter

Frankreich: Waldbrände im Süden und am Atlantik dauern an

Wildfires advance near Le Proge region, western France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Caroline Blumberg) France Wildfires
Im Westen Frankreichs kämpft die Feuerwehr weiterhin gegen Waldbrände.Bild: keystone
Extremwetter

Frankreich: Feuerwehr kämpft weiterhin gegen mehrere Waldbrände

24.07.2026, 07:1924.07.2026, 07:19

In Frankreich kämpft die Feuerwehr weiterhin mit einem Grossaufgebot gegen mehrere grosse Waldbrände an der Atlantikküste und im Süden des Landes. Bedrohlich blieb die Lage an der bei deutschen Touristen beliebten Küste bei Bordeaux, wo seit Mittwoch rund 20'000 Menschen vor allem von Campingplätzen und Ferienanlagen evakuiert wurden. Wann sie in ihre Urlaubsquartiere zurückkönnen, ist noch vollkommen offen.

Vorläufig kamen die Betroffenen in Notunterkünften und Ausweichquartieren in angrenzenden Urlaubsorten unter. In Bordeaux wurde auch eine Messehalle zur Einquartierung evakuierter Touristen geöffnet. Die Gendarmerie koordinierte die Evakuierungen und bewacht die verwaisten Campingplätze und Ferienzentren, wo viele Menschen Wohnwagen und Zelte zurücklassen mussten.

Lage an Atlantikküste bleibt ungünstig

Wie die Präfektur in Bordeaux am Abend mitteilte, hat der Brand sich inzwischen auf 4'800 Hektar ausgedehnt. Die Lage bleibe weiterhin ungünstig, da das Feuer im gesamten betroffenen Gebiet nach wie vor sehr aktiv sei. Auch heute wurden erneut Temperaturen von bis zu 39 Grad in der Region erwartet. Ein Feuerwehrmann wurde bislang verletzt, ansonsten kam niemand ernsthaft zu Schaden.

A water bomber drops water while fighting wildfires in the Lège-Cap-Ferret region, western France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Caroline Blumberg) France Extreme Weather Heat
Ein Löschflugzeug kämpft gegen das Feuer an.Bild: keystone

Die Feuerwehr war mit 800 Kräften, 260 Fahrzeugen, fünf Löschflugzeugen und einem Löschhubschrauber im Einsatz. Drei weitere Löschflugzeuge sollten über den Hilfsmechanismus der Europäischen Union in die Region entsendet werden, hiess es gegen Abend aus Brüssel. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte auf der Plattform X, es kämen zur Unterstützung unter anderem zwei Löschflugzeuge aus Kroatien sowie Hubschrauber aus Tschechien und der Slowakei.

Ein weiterer Brand breitete sich ebenfalls an der Atlantikküste südlich von Bordeaux im Bereich des Ortes Biscarrosse aus. Dort hatte ein Lieferwagen Feuer gefangen und die Flammen griffen schnell auf die Natur über. 1'200 Hektar Fläche brannten bis zum späten Abend bereits nieder und 5'000 Menschen wurden evakuiert.

Brand in Südfrankreich flammt wieder auf

In Südfrankreich flammte unterdessen im bergigen Hinterland nordöstlich von Marseille rund um den Ort Pontevès ein Waldbrand wieder auf, den die Einsatzkräfte zwischenzeitlich einigermassen in den Griff bekommen hatten. Rund 500 Einwohner aus mehreren Orten wurden am Nachmittag vorsorglich evakuiert, ein Teil von ihnen konnte am Abend wieder zurückkehren, teilte das Département Var mit. 800 Feuerwehrleute kämpften unterstützt von mehr als 100 Soldaten gegen den Brand. Löschflugzeuge waren auch hier im Einsatz.

«Heute Abend liefern sich unsere Einsatzkräfte einen regelrechten Kampf gegen die Waldbrände», sagte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez und hob den Einsatz aller Beteiligten hervor. «An alle, die gegen die Flammen kämpfen, um die Franzosen, ihr Eigentum und unsere Wälder zu schützen: Die Nation steht hinter euch», sagte der Minister.

epa13127027 Firefighters work to extinguish a wildfire in Ponteves, southern France, 22 July 2026. The blaze forced scores of people to evacuate, emergency services said. EPA/SEBASTIEN NOGIER
Feuerwehrleute bei der Arbeit in Südfrankreich.Bild: keystone

Frankreich rüstet Militärtransportflieger zum Löschflugzeug um

Angesichts der verheerenden Waldbrände rüstet Frankreich nun kurzfristig ein grosses Militärtransportflugzeug des Typs Airbus A400M für Löscheinsätze um. Die entsprechend ausgerüstete Maschine, die 20 Tonnen Wasser auf einen Schlag abwerfen kann, werde binnen zehn Tagen einsatzklar sein, kündigte das Verteidigungsministerium in Paris an. Die technischen Vorbereitungen, die Ausbildung des Militärpersonals und Testflüge hätten am Montag begonnen.

Der Transportflieger fasst doppelt so viel Wasser wie ein herkömmliches Löschflugzeug. Insgesamt verfügt Frankreich über 67 Löschflugzeuge und Löschhubschrauber. Diese sind seit kurzem angesichts zahlreicher Brände im Dauereinsatz. Erstmals überhaupt fassten Löschflugzeuge kürzlich auch auf der Seine südlich von Paris Wasser, um einen grossen Brand im Wald von Fontainebleau zu bekämpfen. (nil/sda/dpa)

Das könnte dich auch noch interessieren:

Extremwetter
Tausende Touristen evakuiert – so heftig wüten die Waldbrände in Frankreich und Spanien
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt
1 / 33
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.
quelle: keystone / michel euler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Touristen evakuiert: Waldbrände wüten in Frankreich und Spanien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hongkong: Warum das T-Shirt dieser Buchhändlerin gerade viral geht
Das T-Shirt einer verhafteten Hongkonger Buchhändlerin geht viral. Wenige Tage später ist ein Buch in Taiwan ausverkauft.
In der jüngsten Repressionswelle durch die Hongkonger Polizei wurden nach Razzien in zwei Buchläden fünf Personen verhaftet. Der Vorwurf: Sie hätten Bücher mit «staatsgefährdenden Inhalten» verbreitet. Ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit, auf das eine Maximalstrafe von zehn Jahren steht. Das berichtet der Guardian.
Zur Story