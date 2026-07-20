Bereits Ende Juni stiegen die Temperaturen in Spanien, wie hier in Bilbao, auf über 40 Grad an. Bild: keystone

Extremwetter

Hitzewelle trifft erneut Spanien – erster Hitzeschub in Griechenland

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Spanien steuert mit Temperaturen von bis zu 44 Grad auf die dritte Hitzewelle dieses Sommers zu. Ab Dienstag könne es vor allem im südöstlichen Drittel des Landes, im Nordosten und im Inneren Mallorcas gefährlich heiss werden, warnte der staatliche spanische Wetterdienst AEMET. Die Häufung dieser Hitzewellen ist Forscherinnen und Forschern zufolge auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen.

Besonders betroffen von dieser Hitzewelle sollen Städte entlang der Flusstäler des Guadalquivir in Andalusien und des Ebro in Aragonien sein. Am heissesten könnte es der Vorhersage zufolge am Donnerstag mit 44 Grad in der kleinen Stadt Macael in Andalusien werden. In Teilen der autonomen Region im Süden Spaniens gab der Wetterdienst deshalb die Warnstufe Rot wegen einer «extremen» Gesundheitsgefahr heraus.

Auf der Ferieninsel Mallorca könnte es in Palma schon am Dienstag mit 39 Grad flirrend heiss werden, im Landesinneren sollen am Freitag sogar 40 Grad erreicht werden. Auf Mallorca und Teilen des Festlandes wurde die Warnstufe Orange (erhebliche Gefahr) angekündigt.

Aemet warnte wegen der Hitze auch vor der Gefahr weiterer Waldbrände. Der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit solcher Brände, weil er zu langen Hitze- und Trockenperioden führt und die Vegetation austrocknet.

Auch Griechenland von Hitze betroffen

Auch in einem weiteren beliebten Reiseland schwitzen die Urlauberinnen und Urlauber: Griechenland erlebt den ersten grossen Hitzeschub des Sommers. Nach einem bislang vergleichsweise milden Saisonverlauf steigen die Temperaturen seit dem Wochenbeginn in weiten Teilen des Landes auf 40 bis 41 Grad, örtlich werden im Landesinneren sogar bis zu 42 oder 43 Grad erwartet.

Erst ab Donnerstag soll die Hitze von Norden her allmählich nachlassen, während sie sich im Süden des Landes noch etwas länger hält, wie das meteorologische Amt EMY mitteilte. Besonders betroffen ist laut Prognosen das griechische Festland. Auf den meisten Inseln sollen angenehmere Temperaturen von 35 bis 37 Grad herrschen. Ärzte raten dazu, ausreichend zu trinken und körperliche Anstrengungen während der heissesten Tagesstunden zu vermeiden.

Stattdessen gilt es, möglichst schattige oder klimatisierte Orte aufzusuchen und lockere, helle Baumwollkleidung zu tragen. Ausserdem wird empfohlen, auf Alkohol, zuckerhaltige Getränke und fettreiche Speisen zu verzichten.

Mehrere griechische Grossstädte haben als Vorsichtsmassnahme zwischen 9 und 21 Uhr klimatisierte Hallen und öffentliche Räume geöffnet. Dort können sich insbesondere Menschen aufhalten, die zu Hause keine Klimaanlage haben. (sda/dpa/jul)