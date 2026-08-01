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Rheinpegel erreicht bei Köln historischen Tiefstand

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Rheinpegel erreicht bei Köln historischen Tiefstand

01.08.2026, 14:4501.08.2026, 14:45

Das Niedrigwasser des Rheins hat im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen an der ersten Stelle einen historischen Tiefpunkt erreicht. Am Rhein-Pegel Köln wurde am Morgen 68 Zentimetern gemessen.

Niedrigwasser am Rhein in Koeln Foto vom 31.08.2026. Die Pegelstaende im Rhein grenzen teils an Tiefstwerten. In Koeln wird ein historischer Tiefstand befuerchtet. Das Niedrigwasser hat massive Auswir ...
In Köln ist der Rhein auf einem historischen Tiefstand.Bild: www.imago-images.de

Das ist ein Zentimeter weniger als der bisherige Rekord-Tiefstand dieses Pegels vom 23. Oktober 2018, wie aus den Daten des Wasserstrassen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht. Im weiteren Tagesverlauf soll das Wasser laut Prognose aber wieder etwas steigen.

In Duisburg-Ruhort sank der Pegelstand zum ersten Mal wieder auf sein bisheriges historisches Tief von 153 Zentimetern. Unterschritten werden soll er entgegen vorherigen Erwartungen aber nun nicht mehr. (hkl/sda/dpa)

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