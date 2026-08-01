Extremwetter

Rheinpegel erreicht bei Köln historischen Tiefstand

Mehr «International»

Das Niedrigwasser des Rheins hat im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen an der ersten Stelle einen historischen Tiefpunkt erreicht. Am Rhein-Pegel Köln wurde am Morgen 68 Zentimetern gemessen.

In Köln ist der Rhein auf einem historischen Tiefstand. Bild: www.imago-images.de

Das ist ein Zentimeter weniger als der bisherige Rekord-Tiefstand dieses Pegels vom 23. Oktober 2018, wie aus den Daten des Wasserstrassen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht. Im weiteren Tagesverlauf soll das Wasser laut Prognose aber wieder etwas steigen.

In Duisburg-Ruhort sank der Pegelstand zum ersten Mal wieder auf sein bisheriges historisches Tief von 153 Zentimetern. Unterschritten werden soll er entgegen vorherigen Erwartungen aber nun nicht mehr. (hkl/sda/dpa)