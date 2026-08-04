Extremwetter

Wohl wegen Hitzeschlag: Drei Löwinnen sterben im Zoo von Tokio

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Inmitten anhaltend schwüler Hitze sind drei Löwinnen in einem Zoo in Tokio gestorben. «Unserem Tierarzt zufolge wird als Todesursache ein Hitzschlag vermutet», sagte eine Sprecherin des Tama-Zoos in der japanischen Hauptstadt am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Im Zoo von Tokio sind inmitten einer Hitzewelle drei Löwinnen gestorben. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Bei den toten Tiere sei Dehydrierung und mehrfaches Organversagen festgestellt worden. Weitere Löwen seien in Behandlung. Seit Mitte Juli hätten zehn der 16 Löwen im Tama-Zoo Symptome wie «Appetitlosigkeit und verringerte Aktivität» gezeigt, teilte der Zoo mit. In der vergangenen Woche seien dann nacheinander drei weibliche Tiere gestorben.

Hitze mit hoher Luftfeuchtigkeit

Die Zoo-Sprecherin verwies darauf, dass Löwen eigentlich als widerstandsfähig gegen Hitze gelten. «Die Hitze hier geht aber mit hoher Luftfeuchtigkeit einher; das unterscheidet sich von der Hitze bei trockener Luft in Afrika», sagte sie. Und in diesem Sommer habe die Hitze schlagartig eingesetzt, gleich nachdem die Regenzeit im Juli vorüber gewesen sei.

In Teilen Japans werden seit einigen Wochen immer wieder Temperaturen von 40 Grad Celsius erreicht. Im vergangenen Jahr erlebte das Land den heissesten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn. (dab/sda/apa/afp)