klar21°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Nach Fund von fünf toten Babys in Südfrankreich – Paar in U-Haft

News Bilder des Tages Reforme de la PJ un rassemblement de la police a Paris contre le projet du gouvernement NEWS: Reforme de la PJ- Paris - 11/10/2022 JonathanRebboah/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFR ...
Am Montag durchsuchte die Polizei den Angaben zufolge die Wohnung des Paares in Orange (Symbolbild).Bild: www.imago-images.de

5 tote Babys in Südfrankreich gefunden – Paar in U-Haft

Nach dem Fund von fünf toten Babys in Südfrankreich sind die mutmassliche Mutter und ihr Lebensgefährte in Untersuchungshaft genommen worden.
30.07.2026, 01:5130.07.2026, 02:02

Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend von mit der Angelegenheit befassten Personen erfuhr, wird die 32-jährige Frau derzeit von den Ermittlern befragt. Auch ihr gleichaltriger Partner befinde sich in U-Haft.

Die Überreste von vier Babys und die Leiche eines Säuglings waren in der Wohnung des Paares im südfranzösischen Orange entdeckt worden – und zwar durch Nachforschungen des Lebensgefährten.

Der 32-jährige Mann war laut eigener Aussage bei der Polizei beunruhigt gewesen über die wiederholt sehr späte Feststellung der Schwangerschaft seiner Freundin.

Die Frau hatte laut Staatsanwaltschaft am Sonntag zu Hause entbunden, ehe sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann habe zu Hause Nachforschungen unternommen und etwas entdeckt, was «menschlichen Überresten» ähnele.

Am Montag durchsuchte die Polizei den Angaben zufolge die Wohnung des Paares in Orange. Ein Gerichtsmediziner geht nach Angaben der Staatsanwaltschaft davon aus, dass die gefundenen Knochen und die verweste Leiche zu fünf Säuglingen gehörten.

Die Frau wurde laut eines Medienberichts am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen – und sofort in Untersuchungshaft genommen. Das von ihr am Sonntag zur Welt gebrachte Baby – ein Bub – sei bei guter Gesundheit. Das Paar hat ausserdem zwei Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren. (sda/apa/afp)

Mehr News aus Frankreich:

Neue Waldbrände in Frankreich und Spanien – die aktuelle Lage
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien
1 / 17
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien

Auch in der Nacht auf Montag, den 27. Juli 2026, brennen die Flammen im französischen Département Gironde weiter.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Brände in Südfrankreich wüten weiter – Videos zeigen die Brandherde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ukrainischer Kampfjet F-16 im Luftkampf abgestürzt
Die Ukraine hat einen der für sie wertvollen westlichen Kampfjets vom Typ F-16 bei der Verteidigung des eigenen Luftraums verloren.
Die Maschine sei abgestürzt, als sie feindliche Flugobjekte abfing, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. «Vorläufigen Informationen nach gab es eine Notfallsituation an Bord, der Pilot musste sich per Schleudersitz retten», heisst es in der Mitteilung. Der Pilot ist demnach wohlauf, am Boden gab es keine Schäden und Opfer.
Zur Story