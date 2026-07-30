Nach Fund von fünf toten Babys in Südfrankreich – Paar in U-Haft

Am Montag durchsuchte die Polizei den Angaben zufolge die Wohnung des Paares in Orange (Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

5 tote Babys in Südfrankreich gefunden – Paar in U-Haft

Nach dem Fund von fünf toten Babys in Südfrankreich sind die mutmassliche Mutter und ihr Lebensgefährte in Untersuchungshaft genommen worden.

Mehr «International»

Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend von mit der Angelegenheit befassten Personen erfuhr, wird die 32-jährige Frau derzeit von den Ermittlern befragt. Auch ihr gleichaltriger Partner befinde sich in U-Haft.

Die Überreste von vier Babys und die Leiche eines Säuglings waren in der Wohnung des Paares im südfranzösischen Orange entdeckt worden – und zwar durch Nachforschungen des Lebensgefährten.

Der 32-jährige Mann war laut eigener Aussage bei der Polizei beunruhigt gewesen über die wiederholt sehr späte Feststellung der Schwangerschaft seiner Freundin.

Die Frau hatte laut Staatsanwaltschaft am Sonntag zu Hause entbunden, ehe sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann habe zu Hause Nachforschungen unternommen und etwas entdeckt, was «menschlichen Überresten» ähnele.

Am Montag durchsuchte die Polizei den Angaben zufolge die Wohnung des Paares in Orange. Ein Gerichtsmediziner geht nach Angaben der Staatsanwaltschaft davon aus, dass die gefundenen Knochen und die verweste Leiche zu fünf Säuglingen gehörten.

Die Frau wurde laut eines Medienberichts am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen – und sofort in Untersuchungshaft genommen. Das von ihr am Sonntag zur Welt gebrachte Baby – ein Bub – sei bei guter Gesundheit. Das Paar hat ausserdem zwei Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren. (sda/apa/afp)