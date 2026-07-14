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Frankreich: Militärparade zum Nationalfeiertag setzt Fokus auf Ukraine

epa13109957 President Emmanuel Macron (C-L) arrives aboard a Light Reconnaissance and Support Vehicle (VLRA), accompanied by French Republican Guards, on Champs-Elysees Avenue during the Bastille Day ...
Mit der jährlichen Militärparade wird dem Sturm auf die Bastille von 1789 gedacht.Bild: keystone

Französische Militärparade zum Nationalfeiertag setzt Fokus auf Ukraine

14.07.2026, 13:5714.07.2026, 14:41

Mit seiner letzten Militärparade zum französischen Nationalfeiertag zum Ende seiner zweiten Amtszeit hat Präsident Emmanuel Macron ein mächtiges Zeichen der Unterstützung der Ukraine gesetzt.

An der Spitze der Parade auf den Pariser Champs-Élysées marschierten 500 Soldaten aus Mitgliedsländern der sogenannten Koalition der Willigen, die das von Russland angegriffene Land unterstützen. Die Kunstflugstaffel «Patrouille de France» wurde von zwei Mirage-Kampfjets mit französisch-ukrainischer Besatzung begleitet.

epa13110286 French President Emmanuel Macron (C-L) greets President of the National Assembly Yael Braun-Pivet (C-R) and guests as Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskiy (C) looks on during the a ...
Die Ehrentribüne an der Militärparade ist gespickt mit internationalen Politikerinnen und Politiker.Bild: keystone

Auf der Ehrentribüne wohnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Parade bei, zusammen mit rund 30 weiteren Staats- und Regierungschefs der Koalition der Willigen.

Koalition der Willigen stärkt Ukraine den Rücken

Am Vorabend hatte die von Frankreich und Grossbritannien angeführte Koalition der Willigen bei einem Treffen in Paris ihren Willen zur weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine bekräftigt. Neben der Zusage weiterer Waffenlieferungen und einer Zusammenarbeit bei der Raketenabwehr kündigte Macron erste gemeinsame Manöver der Koalition an. Wie der polnische Ministerpräsident Donald Tusk in Paris sagte, sollen diese Militärmanöver in diesem Herbst in Polen stattfinden. Beteiligt seien Truppen aus Frankreich, Grossbritannien und Polen.

Frankreich feiert den Bastille-Tag 2026 mit einer Militärparade

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Frankreich feiert den Bastille-Tag 2026 mit einer Militärparade

Frankreich feiert am 14. Juli Nationalfeiertag
quelle: keystone / thomas padilla
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Frankreich erinnert am Nationalfeiertag an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution angesehen wird. (nil/sda/dpa)

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