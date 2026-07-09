Video: watson/Michael Shepherd

«Ich sollte da gestorben haben» – Amazon synchronisiert Filme mit KI

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Wenn man auf die Silicon-Valley-Techmilliardäre hört, wird KI jeden Moment fast sämtliche Jobs ersetzen. In der Praxis sieht es aber meistens etwas nüchterner aus.

Auch der Streamingdienst Amazon Prime musste die letzten Tage nach einer KI-Panne zurückrudern. So versuchter er mittels KI Filme auf Deutsch zu Synchronisieren. Dabei kamen weder übersetzten noch Synchronsprecher zum Einsatz, alle Aufgaben wurde an die KI ab delegiert.



Das Resultat sorgte bei deutschen Synchronsprechern für Erleichterung, aber auch für Angst. Erleichterung deshalb, weil das Resultat so unglaublich schlecht war.

Während die KI oft schon beim korrekten Übersetzen der Texte scheiterte, war spätestens beim «Einsprechen» der Texte klar, dass die Fähigkeit, Emotionen zu fühlen, beim Synchronsprechen von Vorteil ist.

Video: watson/Michael Shepherd

Die KI-Dialoge klingen absolut hölzern und die Betonung ist teilweise komplett unpassend. Von Schauspiel kann nicht die Rede sein.

Trotzdem wurde einigen Synchronsprechern auch etwas bange. Dies, weil die KI-Synchronisationen von Amazon trotz der miserablen Ergebnisse ausgestrahlt werden.

Nachdem die KI-Version von «Deadly Patient» im Netz komplett zerrissen wurde, entschied sich Amazon, den Film wieder von ihrer Plattform zu nehmen. Weitere ähnliche KI-Synchronisationen bleiben aber weiterhin aufrufbar.​

Der Fall zeigt einmal mehr, dass die grossen Techfirmen wohl weniger von den wirklichen Fähigkeiten der KI geleitet werden, sondern eher vom Preis. (msh)

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