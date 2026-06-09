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Polizei entdeckt 59 Sprengsätze bei Protesten vor WM-Start in Mexiko

Members of various collectives opposed to gentrification and the 2026 World Cup burn a pinata while protesting in Parque Mexico in Mexico City, Mexico, on June 7, 2026. They demand that city authoriti ...
Proteste in Mexico im Vorfeld der Fussball-WM. Bild: NurPhoto

Polizei entdeckt 59 Sprengsätze bei Protesten vor WM-Start in Mexiko

Wenige Tage vor dem Start der Fussball-WM in Mexiko hat die Polizei in der Hauptstadt 59 Sprengsätze sichergestellt. Die Behörden sprechen von einer Gefahr für die Bevölkerung.
09.06.2026, 18:1809.06.2026, 18:18

Wie «T-Online» berichtet, wurden die Sprengkörper in einem Bus gefunden, mit dem Demonstranten nach Mexiko-Stadt gereist waren. Das Innenministerium bestätigte den Fund am Wochenende.

Hinter den Protesten stehen radikale Mitglieder der Lehrergewerkschaft CNTE. Sie fordern die Rücknahme einer umstrittenen Rentenreform und demonstrieren seit Tagen in der mexikanischen Hauptstadt.

Proteste sorgen für Spannungen

Die Demonstrierenden blockieren wichtige Verkehrsachsen und haben im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt ein Zeltlager errichtet. Bereits in der vergangenen Woche war es zu Zusammenstössen mit der Polizei gekommen.

Arturo Medina, Staatssekretär für Menschenrechte im Innenministerium, betonte, friedliche Demonstrationen seien ein legitimes Recht. Der Einsatz von Sprengkörpern dürfe jedoch nicht toleriert werden, da dadurch die Bevölkerung gefährdet werde.

WM beginnt am Donnerstag

Der Fund sorgt für zusätzliche Nervosität, da Mexiko-Stadt am Donnerstag Gastgeber des Eröffnungsspiels der Fussball-WM ist. Zum Auftakt des Turniers trifft Gastgeber Mexiko auf Südafrika. Zuvor ist ein grosses Eröffnungskonzert geplant.

Ob die Sicherheitsvorkehrungen rund um die WM aufgrund des Sprengstofffundes verschärft werden, ist bislang nicht bekannt. (mke)

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