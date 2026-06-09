Harry Kane, Lamine Yamal und Kylian Mbappé (v. l.) gehören mit ihren Nationalteams an der WM 2026 zu den Favoriten – Granit Xhaka ist mit der Schweiz Aussenseiter. Bild: imago / watson

Analyse

2 Länder thronen über dem Rest – so gut sind die WM-Favoriten aufgestellt

Am Donnerstag (21 Uhr) beginnt die grösste WM der Geschichte. Wir analysieren die Topfavoriten auf den Titel und verraten dir, wer das stärkste Team hat – und wie die Nati im Vergleich abschneidet.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Bevor am Donnerstagabend im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt die WM eröffnet wird, ist der Kreis der Titelanwärter bereits definiert. Weder Co-Gastgeber Mexiko noch Gegner Südafrika gehört dazu, auch die Schweiz wird kaum um den Weltmeistertitel mitspielen. Das werden eher die üblichen Verdächtigen wie Brasilien, Deutschland oder Italien, äh, Argentinien.

Über den Nationen mit mindestens drei Weltmeistertiteln thronen aber noch drei andere Teams, die von der Qualität selbst aus diesem elitären Kreis herausstechen: Frankreich, Spanien und England. watson hat sich die Kader der Favoriten angeschaut und zeigt dir deren Stärken und Schwächen. Auch die Schweizer Nati wird zum Vergleich herangezogen.

Schweiz 🇨🇭

Bild: buildlineup.com

Goalie und Abwehr: ⭐⭐⭐

Mittelfeld: ⭐⭐⭐⭐

Sturm: ⭐⭐

Gesamt: 9/15

Die Schweiz hat in den vergangenen Jahren bewiesen, an ihrem besten Tag fast mit jedem Team der Welt mithalten zu können. Doch auf dem Papier fehlt der Nati doch noch einiges zu den Topteams. Zwar hat sie in Gregor Kobel einen hervorragenden Goalie und auch Abwehrchef Manuel Akanji ist ein internationaler Topspieler. Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi und Silvan Widmer sind das aber bei Weitem nicht. Die Defensive ist eher oberer Durchschnitt – ob Murat Yakin nun auf die in der Qualifikation bewährte Viererkette oder eine Dreierkette setzt.

Im Mittelfeld ist die Schweiz jedoch nah dran. Granit Xhaka hat bei Sunderland und davor in Leverkusen bewiesen, dass er ein absoluter Erfolgsbringer ist. Auch Remo Freuler ist ein extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler. Gepaart mit der fussballerischen Klasse von Shootingstar Johan Manzambi muss dieses Trio keinen Vergleich scheuen.

In der Offensive sieht das aber anders aus. Zwar performen Ruben Vargas, Breel Embolo und Dan Ndoye in der Nati regelmässig sehr stark, doch können diese mit den Weltklassespielern der Topfavoriten (noch) nicht mithalten. Auch Ndoye musste dies nach seinem Transfer für 42 Millionen Euro im letzten Sommer zu Nottingham Forest feststellen. Zwei Tore und zwei Assists in wettbewerbsübergreifend 37 Spielen sind die eher schwache Ausbeute. Dennoch ist der Schweiz auch gegen die Topteams eine Überraschung zuzutrauen.

Argentinien 🇦🇷

Bild: buildlineup.com

Goalie und Abwehr: ⭐⭐⭐

Mittelfeld: ⭐⭐⭐⭐

Sturm: ⭐⭐⭐⭐

Gesamt: 11/15

Bei Argentinien müssten mehrere Spieler über sich hinauswachsen, damit die Titelverteidigung gelingt. Im Tor steht weiterhin Emiliano Martinez, der im Nationaltrikot regelmässig zu Höchstleistungen aufläuft. Mit Nicolas Tagliafico (33) und Nicolas Otamendi (38) dürften in der Viererkette von Trainer Lionel Scaloni zwei alternde Stars spielen, Tottenhams Cristian Romero war zuletzt verletzt und in dieser Saison nicht immer in Bestform. Nahuel Molina von Atlético Madrid ist gar noch immer angeschlagen.

Im Mittelfeld sind Alexis Mac Allister und Enzo Fernandez – das Duo brillierte schon vor vier Jahren auf dem Weg zum WM-Titel – gesetzt. Um den dritten Platz streiten sich wohl Sechser Rodrigo de Paul und der offensivere Thiago Almada. Beide wären gute Optionen. In der Offensive ziehen Superstar Lionel Messi, der beweisen muss, wie gut er sich in der MLS in Form halten konnte, und Atlético-Stürmer Julian Alvarez voran. Auf dem linken Flügel streiten sich dessen Klubkollegen Nicolas Gonzalez und Giuliano Simeone um den Stammplatz.

Brasilien 🇧🇷

Bild: buildlineup.com

Goalie und Abwehr: ⭐⭐⭐

Mittelfeld: ⭐⭐⭐⭐

Sturm: ⭐⭐⭐⭐

Gesamt: 11/15

Der kurzfristige Ausfall von Roma-Rechtsverteidiger Wesley schmerzt Brasilien enorm. Denn während Goalie Alisson sowie die Innenverteidiger Gabriel Magalhães und Marquinhos zu den Besten der Welt gehören, fallen die Positionen der Aussenverteidiger enorm ab. Neu dürfte der gelernte Innenverteidiger Roger Ibañez von Saudi-Klub Al-Ahli auf rechts spielen, die linke Seite beackert Douglas Santos von Zenit St. Petersburg.

Auch im Mittelfeld ist Brasilien nicht so stark besetzt wie andere Nationen. Dennoch hat Trainer Carlo Ancelotti in Bruno Guimarães, auf seiner Position einer der besten Spieler der Premier League, und Casemiro, der bei Manchester United noch einmal eine gute Saison gespielt hat, gute Optionen. Raphinha ist zwar nicht der gelernte Spielmacher, gibt diesen in der Seleção aber immer wieder. Möglich ist auch, dass Lucas Paqueta, der nach einer aufgehobenen Sperre für Spielmanipulation, die ihm nicht nachgewiesen werden konnte, wieder in der Heimat spielt, im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt.

Im Sturm hat Ancelotti mehrere Optionen: Real-Star Vini Jr. wird gesetzt sein, im Zentrum sind Matheus Cunha oder Brentford-Shootingstar Igor Thiago sehr gute Optionen, und auf dem rechten Flügel konkurriert Marseilles Luiz Henrique mit Rayan, der bei Bournemouth eine überragende Saison gespielt hat. Womöglich setzt Brasilien aber auch auf einen Doppelsturm aus Vini Jr. und einem weiteren Stürmer. Dann würde Raphinha wohl ins rechte Mittelfeld rücken. In der Offensive ist Brasilien zumindest wie gewohnt gut aufgestellt.

Niederlande 🇳🇱

Bild: buildlineup.com

Goalie und Abwehr: ⭐⭐⭐⭐

Mittelfeld: ⭐⭐⭐⭐

Sturm: ⭐⭐⭐

Gesamt: 11/15

Bart Verbruggen ist einer der talentiertesten Goalies der Welt. In der Viererkette fällt der kurzfristige Ausfall von Jurrien Timber ins Gewicht, doch auch so ist sie mit Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk und Denzel Dumfries überragend besetzt. Im Mittelfeld spielen mit Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijani Reijnders (ManCity) und Frenkie de Jong (FC Barcelona) drei Spieler von absoluten Topklubs.

Im Sturm fehlen aber die Weltstars vergangener Tage. Cody Gakpo kommt in Bestform noch am ehesten an dieses Prädikat heran. Donyell Malen konnte seine Torgefahr immerhin in der Rückrunde als Leihspieler der AS Roma unter Beweis stellen. Dazu kommt West Hams hochtalentierter Crysencio Summerville, der mit 24 aber erst auf einen Länderspieleinsatz kommt.

Deutschland 🇩🇪

Bild: buildlineup.com

Goalie und Abwehr: ⭐⭐⭐⭐

Mittelfeld: ⭐⭐⭐⭐

Sturm: ⭐⭐⭐⭐

Gesamt: 12/15

Die Goalie-Debatte wird Deutschland auch während dem Turnier beschäftigen. Klar ist: An seinem besten Tag kann Manuel Neuer nach wie vor ein Spiel im Alleingang entscheiden. Nur werden diese besten Tage seltener. Die Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah haben bei Dortmund bzw. Bayern sackstarke Saisons hinter sich. David Raum oder Nathaniel Brown sind gute Optionen auf der linken Seite, Joshua Kimmich auch als Notlösung auf rechts sehr stark. Weltklasse ist die Verteidigung aber nicht.

Selbiges gilt auch für Mittelfeld und Sturm. Felix Nmecha war beim BVB, wenn er fit war, einer der Leistungsträger, Aleksandar Pavlovic ist bei Bayern München als 22-jähriger Abräumer in wichtigen Spielen ebenfalls gesetzt. Jamal Musiala ist nach seiner langen Verletzung noch nicht wieder in Topform. Auch Florian Wirtz hat keine einfache Saison hinter sich, ist jedoch mit unendlichem Talent gesegnet.

Wer die anderen beiden Positionen in der Offensive besetzt, ist nicht ganz klar. Deniz Undav performte bei Stuttgart und auch für Deutschland, wenn er die Chance erhielt. Arsenals Kai Havertz zeichnete sich in den letzten Wochen ebenfalls sowohl für Klub und Nationalteam als Torschütze aus. Trainer Julian Nagelsmann könnte aber auch beide einsetzen. Ansonsten stehen auf dem rechten Flügel Leroy Sané und Jamie Leweling zur Verfügung.

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Bild: buildlineup.com

Goalie und Abwehr: ⭐⭐⭐⭐

Mittelfeld: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sturm: ⭐⭐⭐⭐

Gesamt: 13/15

Seit 2018 ist Jordan Pickford die englische Nummer 1. Der verrückte 32-Jährige war in der abgelaufenen Saison einer der besten Goalies in der Premier League. Auch Nico O'Reilly von Manchester City und Aston Villas Ezri Konsa spielten eine überragende Saison. In der Innenverteidigung setzte Thomas Tuchel häufig auf John Stones, doch hat er mit Marc Guéhi oder auch Dan Burn weitere gute Optionen. Auf der rechten Seite streiten sich Chelseas Reece James und Newcastles Tino Livramento um die Position in der Viererkette. Trent Alexander-Arnold wurde nicht nominiert.

Für grosse Diskussionen sorgte auch Tuchels Nominierung im Mittelfeld. Weder Cole Palmer noch Phil Foden, der eine schwache Saison hinter sich hat, wurden nominiert. Jude Bellingham, der zwischenzeitlich ebenfalls aus dem Kader fiel, ist zwar dabei, dürfte aber nur auf der Bank Platznehmen. Dennoch hat England mit Arsenal-Meistermacher Declan Rice, ManCity-Wunschspieler Elliot Anderson von Nottingham und Aston-Villa-Regisseur Morgan Rogers ein hochpotentes Mittelfeld-Trio, das es mit jedem anderen aufnehmen kann.

Die Flügelpositionen bereiten England zumindest kleinere Sorgen. Bukayo Saka hatte mit mehreren kleinen Verletzungen zu kämpfen und spielte deshalb eine gute, aber nicht seine allerbeste Saison. Auch Anthony Gordon hatte bei einem kriselnden Newcastle in der Liga nicht denselben Output wie auch schon. Verlass wird dafür erneut auf Harry Kane sein. Einen kompletteren Mittelstürmer gibt es derzeit auf der ganzen Welt nicht.

Portugal 🇵🇹

Bild: buildlineup.com

Goalie und Abwehr: ⭐⭐⭐⭐⭐

Mittelfeld: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sturm: ⭐⭐⭐

Gesamt: 13/15​

Portugal gehört vielleicht etwas überraschend zu den absoluten Topkadern an dieser WM. Goalie Diogo Costa wird der gewohnt sichere Rückhalt sein, ManCitys Ruben Dias ist nach wie vor der Abwehrchef und auf der linken Seite steht in Nuno Mendes ein zweifacher Champions-League-Sieger. Sportings Gonçalo Inacio hat sich in der Innenverteidigung neben Dias festgespielt und auf der rechten Abwehrseite hat Trainer Roberto Martinez in Matheus Nunes, Diogo Dalot und Nelson Semedo drei gute bis sehr gute Optionen.

Auch am Mittelfeld wird es kaum ein Vorbeikommen geben. Vitinha hätte in der letzten Saison gut und gerne den Ballon d'Or gewinnen können und PSG- sowie Nationalteamkollege João Neves spielt trotz seiner erst 21 Jahre bereits extrem routiniert. Spielmacher Bruno Fernandes wurde soeben zum besten Spieler der Premier-League-Saison gewählt.

Einzige Schwachstelle im Team ist die Offensive. Auf dem rechten Flügel stehen in ManCitys Bernardo Silva und Francisco Conceição von Juventus zwei starke Optionen zur Verfügung. Links spielt Pedro Neto, der bei Chelsea nicht die einfachste Saison hatte, oder Rafael Leão, der in grossen Spielen nicht immer überzeugen kann. Ausserdem ist zu erwarten, dass der 41-jährige Cristiano Ronaldo erneut gesetzt ist. Schliesslich wurde Trainer Martinez Anfang 2023 unter anderem verpflichtet, weil er CR7 einen Stammplatz versprach. An Weltmeisterschaften agierte dieser aber nicht immer glücklich – seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien ist er zudem kaum noch auf internationalem Topniveau zu sehen.

Spanien 🇪🇸

Bild: buildlineup.com

Goalie und Abwehr: ⭐⭐⭐⭐

Mittelfeld: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sturm: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gesamt: 14/15



Spanien hat drei Optionen für die Position zwischen den Pfosten: Barça-Jungstar Joan Garcia, David Raya vom englischen Meister und Champions-League-Finalist Arsenal oder Unai Simon von Athletic Bilbao. Es ist zu erwarten, dass Luis de la Fuente wie schon beim Gewinn der EM 2024 auf Unai Simon setzt. Der 28-Jährige war in der Vergangenheit nicht immer sattelfest, ist aber insgesamt ein sehr solider Goalie und hat die Erfahrung von mehreren grossen Turnieren.

Mit Chelseas Marc Cucurella hat die Furia Roja einen der besten Aussenverteidiger der Welt. Das Defensivzentrum bilden in Aymeric Laporte (32) und Pau Cubarsi (19) ein Spieler, der über seinen Zenit hinaus ist, und ein Jungstar vom FC Barcelona, der ab und zu noch etwas fehleranfällig ist. Als Rechtsverteidiger setzt Spanien wohl auf Pedro Porro, der mit Tottenham eine schwierige Saison erlebte, mit seinen offensiven Impulsen aber regelmässig glänzen kann.

Um das Mittelfeld und die Offensive muss sich in Spanien niemand Sorgen machen. Rodri und Pedri bilden ein brillantes MIttelfeld-Duo, mit Martin Zubimendi oder Gavi gibt es weitere überragende Optionen. Dazu kommt Dani Olmo, der bei der letzten EM mit drei Toren und einem Assist in den K.o.-Spielen einer der grossen Leistungsträger auf dem Weg zum Titel war.

Über die Flügelzange aus Lamine Yamal und Nico Williams muss nicht viel gesagt werden. Stürmer Mikel Oyarzabal ist vielleicht nicht der grösste Name, was aber daran liegt, dass er Jugendverein Real Sociedad seit jeher treu geblieben ist. Im EM-Final 2024 erzielte er gegen England das entscheidende Tor zum 2:1, in der WM-Quali traf er in sechs Spielen sechsmal und bereitete vier weitere Tore vor. Bei den Buchmachern ist er einer der Favoriten auf den Titel des Torschützenkönigs.

Frankreich 🇫🇷

Bild: buildlineup.com

Goalie und Abwehr: ⭐⭐⭐⭐⭐

Mittelfeld: ⭐⭐⭐⭐

Sturm: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gesamt: 14/15​



Ein solches Kader sollte eigentlich illegal sein. Nationaltrainer Didier Deschamps könnte die eigentliche Stammformation auf die Bank setzen und hätte noch immer elf Spieler auf dem Feld, die zumindest Aussenseiterchancen auf den WM-Titel hätten.

Die überragende Qualität fängt schon bei Mike Maignan, der seit Jahren einer der besten Goalies der Welt ist, an. Davor steht die wohl beste Viererkette dieser WM. Dass sich Deschamps gar leisten kann, Arsenal-Star William Saliba häufig auf die Bank zu setzen, sagt schon alles. Denn im wahrscheinlich künftigen Abwehrchef von Real Madrid, Ibrahima Konaté, und Bayerns Dayot Upamecano hat Frankreich auch so zwei hervorragende Innenverteidiger. Rechts daneben spielt Barcelonas Jules Koundé. Einzig Théo Hernández, der zu Al-Hilal gewechselt ist, spielt nicht bei einem internationalen Topklub. Doch auch seine Qualität ist unbestritten – und auf der Bank gäbe es ja noch weitere sehr gute Optionen.

Das Mittelfeld ist ebenfalls sehr stark besetzt. Aurélien Tchouaméni von Real Madrid und Warren Zaïre-Emery von Champions-League-Sieger PSG stehen hinter dem Spielmacher, den entweder Bayerns Michael Olise oder Manchester Citys Rayan Cherki mimt. Abzug gibt es hier lediglich, weil etwas die Breite im Kader fehlt. Sowohl N'Golo Kanté als auch Adrien Rabiot sind über den Zenit hinaus, Manu Koné ist auf internationalem Topniveau kein herausragender Spieler.

Im Sturm gibt es hingegen keine Diskussion mehr. Egal, wie Deschamps hier aufstellt, den gegnerischen Abwehrreihen schlottern schon beim Hören der Namen die Knie: Real-Superstar Kylian Mbappé zwischen PSG-Duo Désiré Doué und Ousmane Dembélé? Oder rücken doch Mbappé und Olise auf den Flügel, und stürmt Marcus Thuram oder Premier-League-Star Jean-Philippe Mateta im Zentrum? Egal! Die Bleus haben in jedem Fall eine der besten Offensiven der Welt.

Gesamtübersicht

Frankreich 🇫🇷: Goalie und Abwehr: 5, Mittelfeld: 4, Sturm: 5. Gesamt: 14/15. Spanien 🇪🇸: 4, 5, 5. Gesamt: 14/15. Portugal 🇵🇹: 5, 5, 3. Gesamt: 13/15. England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿: 4, 5, 4. Gesamt: 13/15. Deutschland 🇩🇪: 4, 4, 4. Gesamt: 12/15. Niederlande 🇳🇱: 4, 4, 3. Gesamt: 11/15. Brasilien 🇧🇷: 3, 4, 4. Gesamt: 11/15 Argentinien 🇦🇷: 3, 4, 4. Gesamt: 11/15.

Schweiz 🇨🇭: 3, 4, 2. Gesamt: 9/15.

Wer wird Weltmeister? Argentinien Brasilien Niederlande Deutschland England Portugal Spanien Frankreich Schweiz Ein anderes Team Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 199 Personen teilgenommen

Wenn man sich die Kader der Titelkandidaten ansieht, verwundert es nicht, dass Frankreich, Spanien auch in den Augen der Buchmachern die absoluten Topfavoriten sind. Auch Portugal und England sind hervorragend besetzt. Zum erweiterten Favoritenkreis sind sicher Deutschland und die Niederlande zu zählen. Brasilien und Argentinien müssten über sich hinauswachsen, um Weltmeister zu werden – auszuschliessen ist das aber nicht.

Die Schweiz ist dann doch schon zu den Aussenseitern zu zählen. Mit etwas Optimismus kann man die Nati in den Topf der Geheimfavoriten um Norwegen, Mexiko oder Senegal werfen. Eine Überraschung ist ihnen zuzutrauen, spätestens in den Viertelfinals sollte aber Schluss sein. Für die Buchmacher gehört Belgien nach wie vor zu den grösseren Titelkandidaten, auch Japan, die USA, Uruguay, Ecuador und Kroatien haben tiefere Quoten als die Nati. Spätestens, wenn der Ball rollt, zählt aber nicht mehr, was auf irgendeinem Papier oder einem News-Portal steht.

Deshalb können wir sehr gespannt sein, welches der 48 Teams sich am 19. Juli in New York den WM-Pokal krallt.

