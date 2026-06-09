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WM 2026: Diese 11 Stars sind an der Weltmeisterschaft nicht dabei

KEYPIX - epa13005237 Khvicha Kvaratskhelia of PSG celebrates the 1-1 goal during the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. EPA/ANNA SZI ...
Einer der besten Fussballer der Saison fehlt an der WM.Bild: keystone

Trotz Mega-WM: Diese 11 Stars sind an der Weltmeisterschaft nicht dabei

Jetzt, wo die WM von 32 auf 48 Teams aufgestockt wurde, müssten doch eigentlich alle Stars des Weltfussballs dabei sein. Würde man meinen. Doch das stimmt nicht. Wir präsentieren die Top-Elf der Daheimgebliebenen.
09.06.2026, 14:5609.06.2026, 14:56
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler
Inhaltsverzeichnis
TorVerteidigungMittelfeldSturmDie komplette Elf

Tor

Gianluigi Donnarumma 🇮🇹

Mit einem Marktwert von 45 Millionen Euro ist der italienische Nati-Goalie gemeinsam mit Barcelonas Joan Garcia der wertvollste Torhüter der Welt. Mit 27 Jahren wartet der Keeper von Manchester City noch auf seine erste WM-Teilnahme, Italien hat auch dieses Jahr die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst. Erneut scheiterte die Squadra Azzurra in den Playoffs – vor vier Jahren war Nordmazedonien der Stolperstein, nun scheiterte Italien an Bosnien und Herzegowina.

Italy&#039;s goalkeeper Gianluigi Donnarumma reacts during a friendly soccer match between Greece and Italy at Pankritio stadium in Heraklion, on the southern island of Crete, Greece, Sunday, June 7, ...
Erneut muss Donnarumma bei der WM zuschauen.Bild: keystone

Verteidigung

Alessandro Bastoni 🇮🇹

Er war der italienische Buhmann in ebendiesen Playoffs gegen Bosnien und Herzegowina. Er zog in der 41. Minute gegen Amar Memic die Notbremse und flog vom Platz. In der Folge zogen die Italiener im Penaltyschiessen den Kürzeren. Trotzdem ist Bastoni einer der besten Innenverteidiger der Welt. Mit Inter Mailand feierte der 65-Millionen-Euro-Mann vor wenigen Wochen an der Seite von Manuel Akanji den Meistertitel.

epa12930852 Inter Milan&#039;s Alessandro Bastoni and teammates celebrate winning the 2025/2026 Seire A league title after winning the Italian Serie A soccer match between Inter Milan and Parma Calcio ...
Frischgebackener italienischer Meister: Alessandro Bastoni.Bild: keystone

Dean Huijsen 🇪🇸

Erstmals in seiner Geschichte tritt das spanische Nationalteam ohne einen Spieler von Real Madrid bei einer WM an. Besonders bitter ist das für Dean Huijsen. Der 21-Jährige entschied sich erst vor zwei Jahren, künftig für Spanien aufzulaufen, während er in den Juniorenauswahlen noch die Niederlande repräsentiert hatte. Doch obwohl er in dieser Saison einer der besten Verteidiger der spanischen Liga war, liess ihn Trainer Luis de la Fuente für die WM zuhause.

Real Madrid&#039;s Dean Huijsen scores his side&#039;s third goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Elche CF, in Madrid, Saturday, March 14, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) ...
Das Jungtalent bleibt zu Hause: Dean Huijsen. Bild: keystone

Trent Alexander-Arnold 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Eigentlich ist TAA einer der besten Aussenverteidiger der Welt. Seine erste Saison bei Real Madrid ist ihm allerdings nicht nach Wunsch geglückt. Gleich zweimal fiel der Engländer mit einer Verletzung mehrere Wochen aus. So gelang es ihm nie, seine normale Form zu finden – und auch nicht, Nationaltrainer Thomas Tuchel von einem WM-Aufgebot zu überzeugen.

epa12828576 Trent Alexander-Arnold of Real Madrid in action during the UEFA Champions League Round of 16 2nd leg match between Manchester City and Real Madrid in Manchester, Great Britain, 17 March 20 ...
Schlug sich in dieser Saison mit Verletzungen herum: Trent Alexander-Arnold.Bild: keystone

Riccardo Calafiori 🇮🇹

Einst ein Jahr beim FC Basel unter Vertrag, war der Italiener diese Saison einer der Schlüsselspieler beim Meistertitel von Arsenal – zumindest bis zum Jahreswechsel. Dann verletzte sich Calafiori und fiel einige Wochen aus. In der Folge hatte der Linksverteidiger Mühe, den Tritt wiederzufinden. Auch das Scheitern Italiens in den WM-Playoffs konnte er nicht verhindern.

epa12991398 Arsenal player Riccardo Calafiori (C) kisses the Premier League trophy as he and teammates celebrate at the end of the English Premier League match Crystal Palace against Arsenal FC, in Lo ...
Meister mit Arsenal: Riccardo Calafiori.Bild: keystone

Mittelfeld

Eduardo Camavinga 🇫🇷

Nicht wenige Teams an dieser WM hätten wohl gerne einen Eduardo Camavinga in ihren Reihen. Frankreich ist im Mittelfeld (und eigentlich auf allen Positionen) derart gut besetzt, dass es den Star von Real Madrid zuhause lässt. Der 23-Jährige wird zuschauen müssen, wie Teamkollege Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery oder auch N'Golo Kanté seine Rolle übernimmt.

epa12567590 Real Madrid&#039;s Eduardo Camavinga celebrates after scoring the 0-2 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Athletic Club and Real Madrid, in Bilbao, Spain, 03 December 2025. ...
Zu starke Konkurrenz im Mittelfeld: Camavinga ist an der WM nicht dabei.Bild: keystone
Die WM 2026 rückt immer näher – hier geht's zum grossen watson-Tippspiel

Dominik Szoboszlai 🇭🇺

Auf satte 100 Millionen Euro beläuft sich der Marktwert des Liverpool-Mittelfeldspielers. An der WM werden wir Szoboszlais Klasse aber nicht zu sehen kriegen. Ungarn landete in der Gruppe F der europäischen WM-Qualifikation nur auf Rang 3 hinter Portugal und Irland und verpasst darum das Turnier in Nordamerika.

epa12447308 Dominik Szoboszlai (L) of Hungary covers his face during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group F soccer match between Hungary and Armenia, in Budapest, Hungary, 11 October 2025 ...
Szoboszlai und Ungarn verpassten die WM-Qualifikation.Bild: keystone

Cole Palmer 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Auch der Wert von Cole Palmer wird auf 100 Millionen Euro taxiert. Auch bei ihm war es letztlich eine Verletzung, die ihm einen Strich durch die WM-Rechnung gemacht hat. Rund drei Monate fehlte der Engländer zu Beginn der Saison wegen einer Leistenverletzung, in der Folge kam er nicht an die Form der Vorsaison heran. Trotzdem überraschte Tuchels Verzicht, denn der 24-Jährige bringt eine Kreativität und Genialität mit, die im englischen Spiel oft fehlt.

Chelsea&#039;s Cole Palmer during the Champions League soccer match between Chelsea and Paris Saint-Germain in London, England, Tuesday, March 17, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) Cole Palmer
Von Tuchel für die WM nicht berücksichtigt: Cole Palmer.Bild: keystone

Sturm

Chwitscha Kwarazchelia 🇬🇪

An der Europameisterschaft vor zwei Jahren schlugen die Georgier in der Gruppenphase Portugal und schafften es überraschend bis in den Achtelfinal. Die WM wurde hingegen mit nur einem Sieg in der Gruppe mit Spanien, der Türkei und Bulgarien deutlich verpasst. So fehlt mit Kwarazchelia einer der grössten Stars des europäischen Fussballs. In der aktuellen Champions-League-Saison war er bei Sieger PSG mit zehn Toren und sieben Vorlagen einer der besten Spieler.

PSG&#039;s Khvicha Kvaratskhelia kisses the trophy celebrating after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 202 ...
An der WM küsst Kwarazchelia nichts und niemanden.Bild: keystone

Phil Foden 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Der Star von Manchester City war im Nationalteam noch nie so gut wie im Klub. In 49 Spielen erzielte er für England nur vier Tore. In der zweiten Saisonhälfte schien er zudem auch etwas das Vertrauen von Pep Guardiola verloren zu haben: Ab Januar kam der 26-Jährige nur noch selten über 90 Minuten zum Einsatz. Auch Nationaltrainer Thomas Tuchel hat für Foden offenbar keine Verwendung und bot ihn nicht für die WM auf.

epa12964829 Manchester City&#039;s goalkeeper Gianluigi Donnarumma (down) and Phil Foden (top) celebrate with the cup after winning the English FA Cup final match Chelsea FC against Manchester City, i ...
Foden gewann mit ManCity den FA Cup, ist an der WM aber nicht dabei.Bild: keystone

Benjamin Sesko 🇸🇮

Über 75 Millionen Euro zahlte Manchester United im vergangenen Sommer an RB Leipzig für den slowenischen Stürmer. Zwölf Tore lieferte der 23-Jährige in seiner ersten Premier-League-Saison. An der WM ist Sesko trotzdem nicht dabei. Slowenien verpasste die Qualifikation in der Schweizer Gruppe und landete hinter dem Kosovo nur auf Rang 3.

Manchester United&#039;s Benjamin Sesko celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the English Premier League soccer match between Manchester United and Liverpool in Manchester, Engla ...
Bei ManUnited hat Benjamin Sesko schon eingeschlagen.Bild: keystone

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