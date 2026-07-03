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Busunglück in Pakistan: Mindestens 40 Tote

Rescue workers and volunteers transport an inured victim at a hospital after an overcrowded passenger bus plunged from a highway into a rocky ravine, in Dana Sar, a remote area near the border of Balo ...
Die verletzten Personen wurden in ein Spital gebracht.Bild: keystone

Pakistan: Mindestens 40 Tote bei Busunglück

03.07.2026, 12:5803.07.2026, 12:58

In Pakistan sind bei einem Busunglück mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen und 8 weitere verletzt worden.

Wie ein Polizeibeamter der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mitteilte, kam der Bus in der Provinz Belutschistan im Südwesten des Landes von der Strasse ab und stürzte in eine tiefe Schlucht.

Unter den Toten seien auch Kinder und Frauen, berichtete ein weiterer Polizeibeamter. Die Verletzten würden in einem lokalen Spital versorgt. Nach Polizeiangaben kam der Bus vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Eine Untersuchung stehe noch aus.

Schlechte Strassen, schlecht gewartete Fahrzeuge und unzureichende Verkehrssicherheitsvorkehrungen führen laut Regierungsstatistiken jedes Jahr zu zahlreichen Unfällen in Pakistan, bei denen Tausende Menschen ums Leben kommen. (sda/dpa)

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