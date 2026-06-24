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Ukraine hofft auf OECD-Kandidatenstatus im Herbst

Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskyy waits for arrival of Honduras&#039; President Nasry Asfura in Kyiv, Ukraine, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Ukraine Honduras
Präsident Wolodymyr Selenskyj.Bild: keystone

Ukraine hofft auf OECD-Kandidatenstatus im Herbst

24.06.2026, 02:3824.06.2026, 02:38

Die Ukraine hofft auf einen Beitrittskandidatenstatus für die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Herbst. «Die Mitgliedschaft der Ukraine in der OECD ist uns sehr wichtig», schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit dem Generalsekretär der Organisatio, Mathias Cormann, in sozialen Medien. Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko habe einen aktualisierten Antrag eingereicht.

Die OECD veröffentlichte drei Berichte zur Ukraine mit einer Beurteilung der Lage in den Bereichen Infrastruktur, öffentlicher Verwaltung und Justiz. Diese Berichte zeigten ein Land, «das in Echtzeit Reformen durchführt und seine Institutionen näher an die von den fortschrittlichen marktwirtschaftlichen Demokratien der Welt geteilten Standards bringt», sagte Cormann einer Mitteilung der Organisation zufolge.

Kiew hatte bereits 2022 einen Antrag auf die OECD-Mitgliedschaft gestellt. Schon vor dem russischen Angriff von 2022 war die Ukraine Statistiken des Internationalen Währungsfonds nach das ärmste Land Europas. Die in Paris ansässige OECD vereint Länder, die sich zu Demokratie und Marktwirtschaft bekennen. Die Fachleute der Organisation erarbeiten zum Beispiel regelmässig Konjunkturprognosen. (sda/dpa)

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