Wer bei hohem UV-Index an die Sonne geht, riskiert Haut-, Augenschäden und Hautkrebs. Bild: AP

Tanmaxxing: So gefährlich sind diese Influencer-Tipps

Auf Social Media finden sich momentan unzählige Videos zum Thema Tanmaxxing. In den Videos wird der Nutzen von Sonnencreme angezweifelt und das Sonnenbaden bei möglichst hoher UV-Strahlung glorifiziert.

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Ziel des Tanmaxxing ist es, möglichst schnell braun zu werden. Dabei wird von sogenannten Tanfluencern empfohlen, auf Sonnencreme zu verzichten und bei möglichst hoher UV-Strahlung rund um die Mittagszeit rauszugehen. Dass man dadurch eine schnellere Hautalterung oder sogar Hautkrebs riskiert, spielt hier keine Rolle.

Toxische Sonnencreme

Der Influencer Jacob Nach, welcher sich selbst als «Sunscreen-Hater» bezeichnet, rät dringend von Sonnencreme ab. Diese sei toxisch, störe den Hormonhaushalt und habe Fruchtbarkeitsstörungen zur Folge. Das Video wurde beinahe zwei Millionen Mal angeschaut.

In den Kommentaren finden sich unzählige User, die diese Aussagen unterstützen und zusätzlich sogar vom Gebrauch von Sonnenbrillen abraten. Wenn die Sonne nämlich direkt in die Augen strahle, senden diese dem Gehirn ein Signal, die Haut zu schützen.



So wichtig ist Sonnenschutz

Wer bei hohem UV-Index an die Sonne geht, riskiert Haut- und Augenschäden und Hautkrebs. Die Krebsliga empfiehlt, zwischen 11 und 15 Uhr im Schatten zu bleiben und Hut und Sonnenbrille zu tragen. Auf jeden Fall sollte man Sonnenschutzmittel auftragen und nicht ins Solarium gehen.

Politikerin will Regeln für Influencer

Die SP-Nationalrätin Miriam Locher reichte Anfang Juni beim Bundesrat eine Interpellation für die Regulierung von Medfluencerinnen und Medfluencern ein. Als solche gelten Menschen, welche auf den sozialen Medien Gesundheitstipps verteilen. Locher fordert klare Regeln, mehr Transparenz bei gesundheitsbezogener Werbung und einen besseren Schutz der Bevölkerung, so der Tagesanzeiger.

(maw)