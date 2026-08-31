klar20°
DE | FR
burger
International
USA

Zerstückelte Mädchenleiche: Musiker D4vd weist Schuld zurück

Zerstückelte Mädchenleiche: Musiker D4vd weist Schuld zurück

31.08.2026, 20:4231.08.2026, 20:42

Der US-Musiker D4vd hat im Zusammenhang mit einem grausigen Mordfall erneut seine Schuld abgestritten. Der 21-Jährige, mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke, plädierte am Montag (Ortszeit) vor Gericht in Los Angeles auf nicht schuldig. Bereits im April, kurz nach seiner Festnahme, hatte er die schweren Vorwürfe von sich gewiesen.

FILE - David Anthony Burke, whose stage name is D4vd, is arraigned in Los Angeles, April 20, 2026, on charges of killing a 14-year-old girl whose dismembered body was found in his car. (Ted Soqui/Pool ...
Der US-Musiker D4vd muss sich vor Gericht verantworten.Bild: keystone

Nach einer fünftägigen Anhörung im Juli, bei der grausige Details zur Sprache kamen, befand die zuständige Richterin, dass die Beweislage für einen Prozess ausreiche. Nun wurde die Anklage erneut verlesen. Mitte Oktober muss Burke wieder vor Gericht erscheinen. Dann könnte nach Angaben der Bezirksstaatsanwaltschaft ein Termin für den Prozessbeginn benannt werden.

Star-Anwaltsteam steigt aus

Bis jetzt wurde der Musiker von einem prominenten Anwaltsteam vertreten. Dazu gehörte Anwältin Blair Berk, die unter anderem Stars wie Mel Gibson, Lindsay Lohan oder Kanye West verteidigt hatte. Doch laut Mitteilung am Montag hat das private Team das Mandat niederlegt. Burke hat jetzt staatliche Pflichtverteidiger. Ein Grund für den Wechsel wurde nicht genannt. Laut US-Medien könnten finanzielle Engpässe des Angeklagten eine Rolle spielen.

Schwere Vorwürfe

Der Sänger soll ein 14 Jahre altes Mädchen erstochen und dann die Leiche mit einer Kettensäge zerstückelt haben. In der Anklage wird beschrieben, dass Burke eine missbräuchliche sexuelle Beziehung mit dem Mädchen einging, als sie 13 Jahre alt war. Am Vortag ihres Verschwindens im April 2025 hätten sie einen Streit gehabt – der Teenager habe damit gedroht, Dinge über Burke zu enthüllen und seine Karriere zu zerstören.

Er habe daraufhin beschlossen, sie «zum Schweigen zu bringen», und sein Opfer mit Messerstichen getötet, führt die Staatsanwaltschaft aus. Die Anklage legt ihm auch sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen und das Verstümmeln einer Leiche zur Last.

Musiker D4vd und die Leiche im Kofferraum – dieser Fall bewegt die USA
Musiker D4vd und die Leiche im Kofferraum – dieser Fall bewegt die USA

Leichenfotos und Expertenaussagen

Im vorigen September hatten Ermittler in einem auf Burke zugelassenen Fahrzeug, das zuvor als verlassen gemeldet worden war, schwarze Säcke mit Leichenteilen gefunden. Sie waren stark verwest und dürften bereits mehr als vier Monate lang in dem Fahrzeug gelegen haben. Bei der Anhörung im Juli zeigte die Staatsanwaltschaft unter anderem Fotos von der Leiche, Gerichtsmediziner äusserten sich zu Stichwunden, Kriminalexperten zu DNA- und Blutspuren.

D4vd wurde mit den auf TikTok viral gegangenen Songs «Romantic Homicide» (deutsch: Romantisches Tötungsdelikt) und «Here with Me», die milliardenfach gestreamt wurden, international bekannt. 2025 lieferte er zudem die Hymne für das Videospiel «Fortnite». (hkl/sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Sturzflut im Grand Canyon: Tote und Vermisste
Bei einer Sturzflut im Grand-Canyon-Nationalpark im US-Bundesstaat Arizona sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, weitere werden nach wie vor vermisst. Der Nationalpark schrieb auf der Plattform X, dass bei Suchaktionen zwei Leichen geborgen worden seien. Es blieb zunächst unklar, ob es sich um die bisherige Gesamtzahl handelt. Bereits am Sonntag war die Leiche eines 46-Jährigen geborgen worden.
Zur Story