Oktoberfest München: Rate den Altersunterschied dieser Promi-Paare

21.09.2025, Bayern, M
H. P. Baxxter und seiner Ehefrau Sara Bakhsh am Oktoberfest in München.Bild: DPA

Promi-Paare auf den Wiesn in München – Rate den Altersunterschied

28.09.2025, 14:5128.09.2025, 15:17

Die Wiesn in München sind in vollem Gange – und wie jedes Jahr lassen sich auch diesmal jede Menge Promis das Oktoberfest nicht entgehen. Zwischen Brezn, Mass und Musik mischen sich bekannte Gesichter unters Volk, gerne in Dirndl, Lederhosen und Partner oder Partnerin im Schlepptau.

Viele der Promi-Paare ziehen nicht nur mit ihrem Outfit die Blicke auf sich, sondern vor allem wegen ihres Altersunterschieds. Bei manchen sieht man sofort: Da liegen ein paar Jahrzehnte dazwischen – etwa bei H. P. Baxxter und seiner deutlich jüngeren Ehefrau Sara Bakhsh.

Hier kommen zehn Promi-Paare, die sich auf den Wiesn gezeigt haben und bei denen der Altersunterschied mal mehr, mal weniger offensichtlich ist. Jetzt bist du dran: Wie viele Jahre liegen zwischen den Turteltauben?

Das Alter der jeweiligen Promis findest du weiter unten, nach dem Quiz. (fak)

Auflösung Alter der Promis:

  • Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36)
  • Giulia Siegel (50) und Ludwig Heer (44)
  • H.P Baxxter (61) und Sara Bakhsh (23)
  • Michael Ballack (48) und Sophia Schneiderhan (25)
  • Veronica Ferres (60) und Carsten Maschmeyer (66)
  • David Haye (44) und Sian Osborne (33)
  • Thomas Gottschalk (74) und Karina Gottschalk (62)
  • Jürgen Drews (80) und Ramona Drews (51)
  • Michael Mittermeier (59) und Gudrun Mittermeier (55)
  • Jasmin Herren (45) und Philipp Bender (23) ?

Mit Vollgas aufs Festgelände: So sieht's aus, wenn alle einen Platz im Bierzelt wollen
Video: instagram
