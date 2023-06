Europol soll nach Bootskatastrophe ermitteln – 9 Personen festgenommen

Vorwürfe gab es gegen die griechische Küstenwache. Zunächst hiess es, die Beamten hätten nicht eingegriffen und damit dazu beigetragen, dass das Schiff Hunderte Menschen auf den Grund des Meeres mitnahm. Die Küstenwache wehrte sich: Man habe den Menschen an Bord mehrere Stunden vor dem Unglück ein Seil zugeworfen, um sie in Sicherheit zu bringen. Diese hätten das Seil jedoch zurückgeworfen, weil sie nicht nach Griechenland wollten, sondern nach Italien.

In Athen arbeiteten Forensiker daran, die 78 geborgenen Todesopfer zu identifizieren. Es sei eine schwierige Aufgabe, sagte der Leiter der dortigen Gerichtsmedizin, Nikos Karakoukis. Kaum eines der Opfer habe Ausweispapiere an sich - und selbst wenn, müsse geprüft werden, ob diese echt seien. Ansonsten bleibe nur, die Merkmale der Toten akribisch zu dokumentieren.

Überlebende sagten aus, für die so tödlich endende Fahrt 5000 bis 6000 Euro pro Kopf gezahlt zu haben. Zeitungsberichten zufolge gab einer der Festgenommenen zu, Geld für Arbeiten an Bord erhalten zu haben. Die anderen stritten alle Vorwürfe ab.

Vermutet wird, dass die tödliche Überfahrt aus Afrika nach Europa von einem international agierenden Schleuserring organisiert wurde. Neun mutmassliche Schleuser aus Ägypten, die an Bord waren und überlebten, sollen am Montag der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden.

Vor Griechenland sinkt ein Schiff mit Hunderten Flüchtenden. Die Politik reagiert bestürzt, Hilfsorganisationen finden das scheinheilig. Antworten auf drängende Fragen

Am vergangenen Mittwochmorgen sank ein Schiff im Mittelmeer, südwestlich von Griechenland. Das 30 Meter lange, stählerne Fischerboot war stark überfüllt mit Geflüchteten, die nach Angaben von Geretteten von der libyschen Stadt Tobruk aus in See gestochen waren. Vermutlich ertranken bei dem Unglück mehrere Hundert Menschen. Was bisher darüber bekannt ist.