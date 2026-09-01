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Britischer Ex-Premier Starmer gibt Parlamentsplatz auf

Britischer Ex-Premier Starmer gibt Parlamentsplatz auf

01.09.2026, 14:1201.09.2026, 14:12

Der frühere britische Premierminister hat nach elf Jahren seinen Rückzug aus dem Parlament angekündigt. Es sei der «richtige Zeitpunkt», sagte der Labour-Politiker, der Mitte Juli von Andy Burnham als Regierungschef abgelöst worden war, der Zeitung «Camden New Journal».

Britain&#039;s outgoing Prime Minister Keir Starmer speaks as he leaves 10 Downing Street in London, Monday, July 20, 2026.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) Keir Starmer
Keir Starmer gibt seinen Parlamentsplatz auf.Bild: keystone

Seit 2015 vertritt Starmer den Londoner Wahlbezirk «Holborn and St. Pancras» im britischen Unterhaus. Der Nachrichtenagentur PA zufolge hat er seine Partei bereits über die Pläne informiert.

Starmer war als Premierminister durch etliche Krisen der Regierung zum Rücktritt gezwungen worden. «Es war eine grosse Ehre und ein Privileg, den besten Wahlkreis des Landes zu vertreten», sagte der «Camden New Journal» zufolge. «Ich werde mich nun auf andere Dinge konzentrieren, insbesondere auf internationale Angelegenheiten, darunter Verteidigung, Sicherheit, Handel und Technologie in einer sich schnell verändernden Welt.»

Sein Nachfolger Burnham erlebte am Dienstag die erste Parlamentssitzung seit der Ernennung zum Premierminister. (hkl/sda/dpa)

«I love you, goodbye» – Starmer spricht zum letzten Mal im britischen Parlament
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