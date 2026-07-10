sonnig28°
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

König Charles trifft Harry mit Enkeln nach Jahren wieder

Britain&#039;s Prince Harry leaves Chatham House during a visit to the UK for a series of charity engagements in London, Tuesday, July 7, 2026.(AP Photo/Alberto Pezzali) Prince Harry
Prinz Harry zu Besuch in Grossbritannien.Bild: keystone

König Charles trifft Harry mit Enkeln nach Jahren wieder

10.07.2026, 21:1310.07.2026, 21:13

Stehen die Zeichen nun doch auf Versöhnung? Der britische König Charles III. (77) hat Berichten zufolge erstmals seit Jahren wieder die Familie seines entfremdeten Sohns Prinz Harry getroffen. Der Monarch empfing Harry (41) und seine Frau Meghan (44) demnach gemeinsam mit den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) am Freitagnachmittag in seiner Residenz Highgrove in der englischen Grafschaft Gloucestershire, wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf den Palast berichtet.

Archie und Lilibet hatten ihren Grossvater demnach zuletzt 2022 gesehen. Auch Königin Camilla (78) sei dabei gewesen. Um was es bei dem Treffen ging, ist allerdings nicht bekannt. Der BBC zufolge beschrieb der Palast das Treffen als «private Familienangelegenheit».

Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt. Das Paar lebt mittlerweile mit den beiden Kindern in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt seither als zerrüttet. Im vergangenen Jahr hatte Harry aber den Wunsch nach einer Aussöhnung geäussert. Während eines UK-Besuchs im September 2025 traf Harry seinen Vater bereits im Londoner Clarence House.

Verwirrung um Aufenthalt im Palast

Der 41-Jährige war am Montag in London zu einem mehrtägigen Besuch in Grossbritannien eingetroffen. Noch zu Beginn der Woche hatte es mit Blick auf eine mögliche Annäherung alles andere als gut ausgesehen.

Am Montag hiess es, Harry werde samt Familie anreisen und im Buckingham-Palast übernachten. Doch der Palast dementierte kurzfristig, dass Harry im Palast übernachten sollte. Das Angebot sei abgelaufen, hiess es – sehr zum Ärger von Harry, wie er über seinen Sprecher mitteilen liess.

Ein Konfliktpunkt besteht seit Jahren in der Frage, wie viel Polizeischutz Harry und seiner Familie bei Besuchen in Grossbritannien noch zusteht. 2025 wies das Berufungsgericht etwa seinen Einspruch gegen eine Entscheidung des Innenministeriums ab, wonach er und seine Familie bei Reisen nach Grossbritannien nicht mehr automatisch den gleichen Sicherheitsstatus bekommen wie der Rest der Royals. (sda/dpa)

Mehr zu den Royals:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York
1 / 10
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York

Taylor Swift und Travis Kelce haben in New York geheiratet. Die Nachricht wurde mit diesem Schriftzug am Times Square verkündet.
quelle: keystone / laura brett
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ihr singt uns eure Lieblings-Producer-Tags vor
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Sein Kopf ragte aus dem Fenster»: Ryanair-Maschine muss nach Schreckmoment umkehren
Eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Thessaloniki in Griechenland ins süddeutsche Memmingen ist nach einem Zwischenfall kurz nach dem Start zum Ursprungsflughafen zurückgekehrt.
Während des Fluges sei ein Knall zu hören gewesen, dann sei eine Fensterscheibe zerbrochen, sagte eine Passagierin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Mitreisende hätten den neben der beschädigten Scheibe sitzenden Passagier festgehalten.
Zur Story