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Grünen-Politikerin Dröge teilt gegen Friedrich Merz und AfD aus

epa13224603 Green party (Die Gruenen) parliamentary group co-chairwoman in the German parliament Katharina Droege speaks during a debate at the German parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, 09 ...
Katharina Dröges Rede geht in den sozialen Medien viral.Bild: keystone

Grünen-Politikerin teilt gegen Friedrich Merz und AfD aus – Rede geht viral

10.09.2026, 18:5111.09.2026, 09:28

Nach den Wahlen im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt liefern sich die Politikerinnen und Politiker hitzige Schlagabtausche im Bundestag. Am Mittwoch hat sich die Grünen-Politikerin Katharina Dröge in einer 15-minütigen Rede zum Wahlergebnis geäussert und dabei scharf gegen die CDU, den deutschen Kanzler Friedrich Merz sowie die AfD ausgeteilt.

Das Video hat allein auf Instagram über 150'000 Likes. Sieh dir die Rede im Video an:

Video: instagram/instagram

(hkl)

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Leap
10.09.2026 19:40registriert August 2023
Ich habe das Video gesehen und dabei viel mehr wahrgenommen als ‚Austeilen‘ gegen Merz und die AfD. Ja, in der Hinsicht hat sie kein Blatt vor den Mind genommen. Das Schonungsloseste daran waren aber nicht Ausfälligkeiten und Platitüden, sondern dass die Kritik zwar leidenschaftlich aber sachlich sehr fundiert war und so kaum von der Hand gewiesen werden kann!

Ausserdem hat sie nicht nur Fehler aufgezeigt, sondern sehr KONKRETE Sachgeschäfte genannt, wo man es in der Hand hätte eine Politik für die Mehrheit zu gestalten, die nicht im Geld schwimmt!

Eine starke Ansprache!
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ste_17
10.09.2026 19:30registriert Januar 2017
Omg, was für eine krasse Rede!

Ich hab mich zuerst geärgert, dass im Artikel nur das Video gepostet ist und keine Zusammenfassung des Inhalts und keine Zitate.
Aber nach dem Schauen/Hören muss ich nun sagen: die knapp 15 min lassen sich nicht zusammenfassen. Es gibt keine einzelnen Top-Aussagen, die man herausnehmen könnte.
J e d e s einzelne Wort, j e d e r einzelne Satz ist so treffend nötig.
Und als Ganzes sehr berührend.
Und klärend.

Vielen Dank Frau Dröge!
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Sergeant Pepper
10.09.2026 19:31registriert November 2018
Gerne würde ich sie einladen mal eine solche Rede in unserem Parlament zu halten. Die Sorgen in Deutschland sind eins zu eins bei uns die Selben.
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