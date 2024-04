Zum Tode verurteilter iranischer Rapper erhält Telefonverbot

Salehi war während der Protestwelle im Herbst 2022 festgenommen und später zunächst zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Rapper hatte in der Vergangenheit mit seinen kritischen Texten soziale und politische Missstände in dem Land angeprangert.

Im November war Salehi überraschend auf Kaution freigekommen. Wenige Tage später veröffentlichte der 33-Jährige auf YouTube ein Video, in dem er der Justiz Folter während seiner Haft in Isfahan vorwarf. Daraufhin wurde der Musiker erneut verhaftet.

Am Wochenende war Salehis Todesurteil bekanntgeworden. Die Nachricht löste in Iran, aber auch anderen Ländern der Welt Entrüstung aus. Kritik an dem Urteil, das im Zusammenhang mit Salehis Unterstützung für die Massenproteste im Herbst 2022 gefallen war, kam auch aus Deutschland. Salehis Verteidiger planen, juristisch gegen das Urteil vorzugehen.

Das berichtete dessen Verteidiger Amir Raisian am Dienstag auf X, ehemals Twitter. Der Grund dafür sei die Aktivität auf Salehis Kanälen in den sozialen Medien, die Angehörige betreiben.

Krebskranker Einwanderer aus Laos knackt US-Milliarden-Jackpot (ja, MILLIARDEN)

Ein krebskranker Einwanderer aus Laos hat in den USA einen 1,3 Milliarden Dollar (gut 1,2 Milliarden Franken) schweren Lotto-Jackpot geknackt.

Der 46-jährige Cheng Saephan kündigte umgehend an, er werde den Gewinn mit seiner Ehefrau und einer Bekannten des Paares teilen, die sich mit 100 Dollar am Loskauf beteiligt hatte. Die Lotteriegesellschaft im Bundesstaat Oregon präsentierte ihn bei einem Pressetermin am Montag (Ortszeit) als glücklichen Käufer des Gewinnerloses - ein in den USA durchaus übliches Vorgehen, das für den Sieger entsprechenden Medienrummel bedeutet. Für die Fotografen hielt Saephan einen Riesenscheck strahlend in die Höhe.