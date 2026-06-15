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Iran-Deal: Deutliches Plus an Schweizer Börse erwartet

Deutliches Plus an Börse nach Iran-Einigung erwartet

15.06.2026, 06:5915.06.2026, 06:59

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche starten. Auslöser ist das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, das Hoffnungen auf ein Ende des monatelangen Krieges und eine Entspannung im Nahen Osten weckt.

Viel ist über die Vereinbarung allerdings noch nicht bekannt – der genaue Wortlaut wurde zunächst nicht veröffentlicht. Ende dieser Woche soll das Abkommen in Genf unterzeichnet werden. Während die Europäer ihre Hilfe für die Sicherung der Strasse von Hormus anbieten, warnen Experten vor verfrühtem Optimismus. Die Einigung sei nur ein Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess, der noch erhebliche Hürden überwinden müsse.

An den Finanzmärkten sorgte die Nachricht dennoch für Erleichterung. In Asien legten die wichtigsten Aktienindizes bereits deutlich zu, und auch für Europa werden kräftige Auftaktgewinne erwartet. Der Broker IG indizierte den Schweizer Leitindex SMI und den deutschen Dax zuletzt jeweils mehr als ein Prozent höher.

Unter Druck standen dagegen die Ölpreise. Die Aussicht auf eine Wiederöffnung der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Strasse von Hormus liess den Preis für ein Barrel (159 Liter) Brent-Rohöl um knapp fünf Prozent sinken. Der US-Dollar gab gegenüber Franken und Euro ebenfalls nach. Gold und Silber verteuerten sich hingegen leicht, während der Bitcoin knapp unter 66'000 Dollar notierte. (sda/awp)

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