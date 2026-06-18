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USA Iran: Erste Schiffe fahren wieder durch die Strasse von Hormus

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Die US-Marine hat die Seeblockade an der Meerenge von Hormus nach eigenen Angaben aufgehoben.Bild: www.imago-images.de

Erste Schiffe fahren wieder durch die Strasse von Hormus

18.06.2026, 20:4018.06.2026, 20:40

Die wochenlange US-Seeblockade iranischer Häfen ist nach Angaben des US-Militärs aufgehoben. Die Durchfahrt von Schiffen mit Start oder Ziel im Iran werde auf Anweisung von Präsident Donald Trump nicht mehr verhindert, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) auf X mit. «Sämtliche militärischen Massnahmen der USA zur Durchsetzung der Blockade wurden eingestellt», heisst es weiter.

Hintergrund ist das mit dem Iran geschlossene Rahmenabkommen, das unter anderem eine freie Durchfahrt durch die Strasse von Hormus vorsieht, einer für den Handel zentralen Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman.

Zugleich betonte Centcom, dass die US-Streitkräfte weiterhin in der Region stationiert bleiben. Damit solle sichergestellt werden, «dass alle Aspekte des Abkommens eingehalten werden und uneingeschränkt gelten.»

Vor knapp einer Woche hatte das US-Regionalkommando bekanntgegeben, dass seit dem 13. April – dem Beginn der US-Blockade – 139 Schiffe umgeleitet wurden. Neun weitere Schiffe wollten demnach nicht kooperieren und wurden daher «untauglich» gemacht. Schwerpunktmässig galt die Blockade rund um die Strasse von Hormus. Doch auch weit von der Meerenge entfernt ging das US-Militär vereinzelt gegen Öltanker vor. (sda/dpa)

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