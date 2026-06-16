Das Bürgenstock-Resort im Kanton Nidwalden: Hier soll der USA-Iran-Gipfel stattfinden. Bild: www.imago-images.de

Deal zwischen USA und Iran soll auf dem Bürgenstock unterzeichnet werden

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Die USA und der Iran wollen Ende Woche ihren Deal in der Schweiz besiegeln. Lange wurde davon ausgegangen, dass dies in Genf erfolgen wird – unweit von Évian, wo in diesen Tagen der G7-Gipfel tagt.

Wie «Schweiz Heute» nun aber berichtet, findet das Gespräch auf dem Bürgenstock statt. Das sollen zwei voneinander unabhängige «zuverlässige Quellen» dem Portal zugetragen haben. Im Resort sollen derzeit bis Sonntag keine Reservationen mehr möglich sein, heisst es. Die Vorbereitungen auf den Event seien bereits im Gange.

Es wäre bereits der grosse geopolitische Gipfel im Kanton Nidwalden innert weniger Jahre: 2024 fand am selben Ort ein grosser Ukraine-Gipfel statt. Damals waren etwa der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj, die damalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris oder der französische Staatspräsident Emmanuel Macron anwesend.

Wolodymyr Selenskyj und Viola Amherd beim Bürgenstock-Gipfel im Jahr 2024. Bild: www.imago-images.de

Eine offizielle Bestätigung für das USA-Iran-Treffen gibt es bislang nicht. Die Nidwaldner Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi beantwortete eine Anfrage von «Schweiz Heute» nicht. Auch das Bürgenstock-Resort kommentierte den Bericht nicht. (dab)

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