Donald Trump gab den Befehl, iranische Atomanlagen zu bombardieren. Bild: keystone

Satelliten-Bilder aus dem Iran zeigen: Diese Zerstörung haben die US-Bomben angerichtet

In der Nacht auf den Sonntag hat Donald Trump die USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran involviert. «Alle Nuklearanlagen im Iran wurden erheblich beschädigt, wie Satellitenbilder zeigen», schrieb der US-Präsident nach den Angriffen auf Truth Social. Und tatsächlich zeigen die ersten Satelliten-Bilder aus dem Iran massive Zerstörungen:

Isfahan

Gegen die Atomanlage in Isfahan setzte die US-Regierung zunächst Marschflugkörper ein. Hier befand sich vor den Angriffen eine Anlage zur Produktion von Brennstäben. Zudem dürfte hier Uran in gasförmiges Uranhexafluorid umgewandelt worden sein. Dies ist ein notwendiger Ausgangsstoff für angereichertes Uran.

Die Bilder vor dem US-Angriff zeigen, dass die israelische Luftwaffe bereits Schäden verursacht hatte. Nun scheinen aber grosse Teile der Gebäude in Schutt und Asche zu liegen.

Natans

225 Kilometer südöstlich von Teheran liegt die unterirdische Atomanlage von Natans. Hier wurde das Uran in Zentrifugen angereichert – mit Materialien aus Isfahan. Wie der Iran immer wieder betonte, soll hier Uran nur bis zu einem Grad von 20 Prozent angereichert worden sein, für eine Atombombe ist hingegen eine Anreicherung von über 85 Prozent nötig.

Die Zentrifugen befanden sich in einer Tiefe von etwa 20 Metern. Israel besass also keine Möglichkeit, diese Einrichtungen zu treffen. In der Nacht auf Sonntag warfen US-Streitkräfte zwei bunkerbrechende GBU-57-Bomben über der Anlage ab.

Fordo

Auch in der Atomanlage Fordo wurde Uran angereichert. Diese liegt 95 Kilometer südwestlich von Teheran und ist mit der Anlage in Natans produktionstechnisch verbunden. Auch hier wurde Uran laut offiziellen Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) auf 20 Prozent angereichert. Im Januar 2023 gab die Organisation jedoch bekannt, dass die Anlage nun technisch genügend aufgerüstet sei, um Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent herzustellen.

Auch diese Anlage wurde am 22. Juni von US-Bombern angegriffen. Hier sollen laut Angaben aus den USA ebenfalls mehrere Bunkerbrecher abgeworfen worden sein. Die Tunnel mit den Zentrifugen, welche sich in einer Tiefe von 60 bis 90 Meter befanden, wurden dabei laut US-Angaben komplett zerstört.

Am 19. Juni herrschte bei der Atomanlage Fordo unüblich viel Betrieb. Bild: maxar

Die Satelliten-Bilder der Anlage von Fordo vom 19. Juni zeigten zudem diverse Lastwagen, welche die Atomanlage verliessen. Expertinnen und Experten befürchten nun, dass sich darin kritisches Material zum Bau einer Atombombe befunden haben könnte. (leo)