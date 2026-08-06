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Iran

Strasse von Hormus soll nach temporärer Öffnung mautfrei sein

Bei Übergangslösung: Temporäre Fahrt durch Strasse von Hormus soll mautfrei bleiben

06.08.2026, 21:0806.08.2026, 21:08

Schiffe sollen bei einer möglichen Übergangslösung für die Strasse von Hormus die Meerenge nach Darstellung aus dem Weissen Haus gebührenfrei befahren können. «Alle temporären Routen werden ohne jegliche Hindernisse befahrbar sein – das heisst, es sind keine Genehmigungen oder Erlaubnisse erforderlich und es werden keine Mautgebühren oder Gebühren erhoben», betonte ein ranghoher US-Beamter auf Anfrage. Er verwies darauf, dass die Meerenge eine internationale Wasserstrasse sei.

Derzeit kontrolliert der Iran weiterhin die Strasse von Hormus, die normalerweise eine wichtige Route für den Export von Öl und Flüssiggas aus den Golfstaaten ist.

Der Iran steht nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Meerenge. Mit Blick auf eine Öffnung der Meerenge soll der Iran übereinstimmenden Berichten zufolge eine Art Rundkurs ins Spiel gebracht haben: Schiffe könnten dabei auf einer nördlichen Route durch die Meerenge in den Persischen Golf einfahren und ihn auf einer südlichen Route entlang der Küste des Omans wieder verlassen. An den Verhandlungen der beiden Golfstaaten sollen die USA nicht beteiligt gewesen sein.

Es soll sich um eine Übergangslösung handeln, während der vom Iran verlegte Seeminen beseitigt werden könnten. Der Streit um die Meerenge und die Frage, wie die Durchfahrt geregelt wird, sind wesentliche Gründe, warum der Krieg zwischen den USA und dem Iran zuletzt wieder eskalierte. Vor Ausbruch des Krieges Ende Februar konnten Schiffe ungehindert durch die Meerenge fahren. (sda/dpa)

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