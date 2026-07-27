freundlich23°
DE | FR
burger
International
Iran

MeToo-Fall im Iran: 99 Peitschenhiebe für Filmstar

epa13038364 A veiled Iranian woman walks past a wall painting of Iran&#039;s national flag on a street in Tehran, Iran, 15 June 2026. US President Donald Trump announced on his social media platform t ...
Der Filmstar Pejman Dschamschidi wurde vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen (Symbolbild).Bild: keystone

MeToo-Fall im Iran: 99 Peitschenhiebe für Filmstar

27.07.2026, 13:2027.07.2026, 13:20

Im Iran ist der bekannte Filmstar Pejman Dschamschidi nach einer landesweiten MeToo-Debatte laut seiner Verteidigung vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden.

Das Gericht habe den 48 Jahre alten Schauspieler jedoch wegen einer «unerlaubten Beziehung» zu 99 Peitschenhieben verurteilt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf seine Verteidigung. Dem Bericht zufolge kann das Urteil vor dem obersten Gerichtshof angefochten werden. Eine Stellungnahme der Justiz lag zunächst nicht vor.

Im Oktober hatte eine junge Schauspielerin den Filmstar zunächst anonym angezeigt. Der bekannte Filmstar wurde kurzzeitig festgenommen – verliess jedoch das Land, als er auf Kaution freikam. Er wies die Anschuldigungen stets zurück. Der Fall hatte eine landesweite Debatte über Gewalt und die Machtverhältnisse in der iranischen Filmbranche ausgelöst. Im Zuge der landesweiten Debatte wandte sich die Klägerin damals kurze Zeit später an die Öffentlichkeit. Dschamschidi kehrte in den Iran zurück.

Der Fall reiht sich ein in eine globale Debatte, die mit dem Fall Harvey Weinstein im Herbst 2017 begann und seither in vielen Ländern die Strukturen von Macht und Schweigen infrage stellt. Auch im Iran gibt es seit einigen Jahren eine vorsichtige MeToo-Bewegung.

Doch der öffentliche Umgang mit sexueller Gewalt ist geprägt von Misstrauen, Tabus und rechtlichen Hürden. Aussereheliche Beziehungen im Iran sind gemäss islamischer Rechtsauffassung verboten. In Extremfällen können Vergewaltiger zum Tode verurteilt werden. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Sex mit jungen Fans: Konstantin Wecker erwirkt Verbot von Enthüllungsbericht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
MeToo: Weinstein, der Skandal und seine Folgen
1 / 18
MeToo: Weinstein, der Skandal und seine Folgen
5. Oktober 2017: Die «New York Times» bringt den Fall Weinstein ins Rollen. Die Zeitung berichtete als erste über den Vorwurf der sexuellen Belästigung, gestützt auf die Aussagen von mehreren Frauen. Die Vorfälle reichen demnach fast drei Jahrzehnte zurück. Ausserdem soll Weinstein in acht Fällen Schweigegeld gezahlt haben.
quelle: ap/ap / damian dovarganes
Auf Facebook teilenAuf X teilen
#MediaToo: Sexismus-Vorwürfe in den Schweizer Medien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Schreckliche Tat»: Deutscher Zentralrat der Muslime verurteilt CSD-Anschlag in Berlin
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat den Anschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin verurteilt.
Zur Story